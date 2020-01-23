عسكر يقترح دراسة مسحية لنواقص الأجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية

23 يناير 2020 || أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحاً برغبة في شأن إعداد وتأهيل الكوادر الطبية لسد الاحتياجات الفعلية لوزارة الصحة.

وقال عسكر في مقدمة الاقتراح: يعد حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه إحدى دعائم المجتمع الرئيسة، ومظهراً من مظاهر حضارته، وأساساً مهماً لاستقراره، الذي كفلهله، وتعتمد الرعاية الصحية على أسس محددة أهمها، توفرها بجوده عالية، وقدرة المواطن في الحصول عليها وتلبية حاجاته.

وعليه يجب متابعة الخدمات الصحية وإجراء دارسة مسحية لنواقص الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية لتقدير احتياجات هذه المراكز لها والعمل على توفيرها خاصة في محافظتي الجهراء والفروانية نظراً للارتفاع الشديد والمتزايد للكثافة السكانية فيهما، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:أولاً: إعــداد وتأهيــل الكــوادر الطبية لسد الاحتياجات الفعليــة لــوزارة الصحة وذلك بالتعاون مع القطــاع الخــاص فــي مجــال التدريــب.

ثانياً: اســتحداث برنامــج السلامة فــي المستشــفيات والــذي ينشأ بغرض القيــام بجولات تفتيشـية علـى كامـل المستشـفيات التابعـة لـوزارة الصحــة بالتعاون مع مراكــز التدريــب العالميــة فــي مجــال الأمن والسلامة، ويكون علــى 7 مراحــل هــي:1 – مسح ميداني أولي.

2 – تقارير المسح الميداني الأولية.

3 – مسح ميداني متخصص بإشراف مكاتب عالمية متخصصة.

4 – تقارير مسح ميداني المتخصص كل ثلاثة أشهر.

5 – الإصلاحات الثانوية.

6 – الإصلاحات الأساسية.

7 – التقييم النهائي.

ثالثاُ: زيـارة ميدانيـة دورية للمبانـي الإدارية لـوزارة الصحـة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

رابعاً: تكوين فريق تابع لمكتب وزير الصحة يقوم بمتابعة وبحث النواقص والخدمات الصحية في المناطق الصحية وإدراجها في خطط الوزارة المقبلة”.