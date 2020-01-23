خالد العتيبي: اقترحت طلب «التشريعية» رأي الحكومة الجديدة حول قضايا «العفو العام»

23 يناير 2020 || اعتبر عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد العتيبي أن دمج مقترحات العفو العام في مختلف القضايا إجراء خاطئ سيؤدي إلى الدخول في جدال يزيد الفرقة بين النواب ولن يؤدي إلى نتيجة.

وأوضح العتيبي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن كل قضية من القضايا الثلاث التي اقترح بعض أعضاء اللجنة دمجها في تقرير واحد تختلف عن الأخرى بظروفها وأحداثها ومسماها.

وأوضح أن اجتماع اليوم حضره 4 أعضاء هم كل من خالد الشطي وخليل أبل ومحمد الدلال وخالد العتيبي وكان رأي البعض بأن يتم دمج الاقتراحات الثلاثة حتى يتم الرفض أو الموافقة عليها بالجملة.

وشدد على أن المفترض أن تحال للمجلس تقارير منفصلة تتضمن جميع الآراء القانونية لكل قضية على حدة.

وأفاد بأنه اقترح على رئيس اللجنة طلب رأي الحكومة الجديدة حول هذه القضايا لأن الآراء السابقة قديمة ومن حكومة سابقة، ولكن رئيس اللجنة أصر على أن يتم التصويت على الموضوع اليوم مما اضطره للانسحاب هو والنائب الدلال.

وقال “أعتقد أن هناك مماطلة في مناقشة الاقتراح بقانون في شأن العفو العام وما حصل اليوم دليل على أن هناك محاولة لخلط الأوراق”.

وأضاف “أتمنى من رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس النظر في هذه القضية وأن تعاد إلى اللجنة التشريعية حتى يتم التصويت على كل قضية بشكل منفصل”.

« ع.

إ»