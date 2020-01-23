«الصحة»: نتابع المستجدات العالمية لتفشي فيروس «كورونا» الجديد

23 يناير 2020 || قالت وزارة الصحة انھا تتابع مستجدات الوضع الصحي العالمي والإقلیمي فیما یخص تفشي فیروس «كورونا» الجدید وذلك مع المنظماالدولیة والاقلیمیة ذات الصلة.

واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بیان صحفي الیوم ان متابعة الوزارة لتلك المستجدات تأتي عبر المركز الوطني لتطبیق اللوائح الصحیة الدولیة.

واكد ان كل قطاعات الوزارة تحت أھبة الاستعداد في ھذا الصدد مبینا أنه تم تجھیز القطاع الصحي بأكمله بالمعدات والأجھزة اللازمة للتعامل مع الفیروس ومنع انتشاره وتعمیم آلیة التعامل مع الحالات المشتبه بھا على الأطباء والممارسین الصحیین.

وذكر ان «الصحة» اتخذت كافة الإجراءات الوقائیة والاحترازیة لمجابھة الفیروس حیث جرى التنسیق مع الجھات الرسمیة في الدولة في ھذا الاطار.

واشار الى جاھزیة العیادات الصحیة وغرف العزل الموجودة في المطار وتزوید المنافذ الحدودیة بالكامیرات الحراریة وتعمیم الإقرار الصحي على الراكبین القادمین إلى الكویت من الدول المعلن عن ظھور المرض فیھا لافتا الى ان التشخیص الفیروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة.

«إع»