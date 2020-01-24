الرئيس أردوغان يستقبل الغانم والوفد البرلماني المرافق

استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان في اسطنبول اليوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له.

ونقل الغانم في مستهل اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للرئيس التركي وتمنياته لتركيا بدوام التقدم والازدهار، فيما حمل الرئيس أردوغان الرئيس الغانم نقل تحياته وتقديره الكبير لسمو أمير البلاد وتمنياته بموفور الصحة والعافية.

وتطرق اللقاء الى عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة الى تناول آخر مستجدات الأوضاع على صعيد أكثر من ملف في المنطقة.

وأكد الرئيس أردوغان خلال اللقاء عن تثمينه عاليا لدور سمو أمير البلاد في المنطقة والدور الايجابي الذي تلعبه الكويت في أكثر من قضية، فيما أكد الغانم حرص الكويت على توثيق علاقات أكثر رسوخا وتكاملا مع تركيا.

كما تطرق الغانم خلال اللقاء الى وضع استثمارات المواطنين الكويتيين في تركيا، مؤكدا أهمية مضي تركيا قدما في تقديم مزيد من التسهيلات للاستثمارات الكويتية وإزالة بعض التحديات والعراقيل التي واجهت المواطنين الكويتيين واستثماراتهم.

وقد وعد الرئيس أردوغان بالعمل على تذليل كافة العراقيل و تسهيل كل ما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين انطلاقا من إيمانه بأهمية و خصوصية العلاقة بين الجانبين.

وحضر اللقاء اعضاء الوفد البرلماني المرافق للغانم والذي ضم كلا من النواب فراج العربيد، وأسامة الشاهين، وعبدالله فهاد العنزي، والدكتور حمود الخضير، اضافة الى سفير دولة الكويت لدى أنقرة غسان الزواوي، وقنصل عام دولة الكويت في اسطنبول محمد المحمد.

وكان الغانم قد وصل الى تركيا قبل يومين في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام تلبية لدعوة من رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب.