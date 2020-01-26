صفاء الهاشم: أعضاء «المالية البرلمانية» افتقدوا روح الالتزام.. وسأتعامل وفق اللائحة

حال فقدان النصاب اليوم دون اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، «اعتذارات مستمرة من أعضاء اللجنة.. افتقدوا روح الالتزام وأنا لن أحاسب ولكن سأتعامل وفق اللائحة «من لا يحضر يفصل»».

وفي تصريح لها اليوم عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أضافت الهاشم: «لدينا عدم التزام من قبل نواب اختارتهم الأمة أقسموا على الأمانة والصدق وما وجدنا ذلك، لدي ثلاث استقالات لكن لم يبت بهم عليهم الحضور».

وتابعت: «اليوم هناك مشاريع قوانين مهمة مثل الإفلاس والمنافسة وحظر التعيين بدرجة وزير، أعتقد الآن الحساب لدى الناخبين»، متسائلة: «هل القصد إفشال اجتماعات اللجنة؟ «ما ادري»، لدينا 240 مشروع قانون، 245 اقتراحا برغبة ، و65 مواضيع أخرى، هل تريدون أن أصبح ناظرة مدرسة؟ حتى صباح اليوم كنت أطالب بالحضور ولم يحضروا».

بدوره، قال النائب ماجد المطيري، «حضرت اجتماع اللجنة المالية ومع الأسف لم يكن هناك نصاب في ظل عدم حسم الاستقالات فيها علما أن لدينا 463 مشاريع بقوانين واقتراحات لم نتمكن من مناقشتها».