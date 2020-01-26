«المالية» تناقش «حماية المنافسة».. و«الشباب والرياضة» تستعرض مشروع قانون في شأن الرياضة

26 يناير 2020 || تعقد 7 لجان اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستعرض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروعا بقانون في شأن حماية المنافسة، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين والاقتراحات برغبة، بحضور كل من وزير التجارة والصناعة وممثلي الهيئة العامة للاستثمار.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الأشغال العامة عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، والحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر اجتماع اللجنة ممثلون عن كل من وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتناقش لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون في شأن الرياضة، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

وتنظر لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية في الرد على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19 يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات، وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في شركة البترول الوطنية الكويتية من السنة المالية المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بتعديل المادة «8» من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

ويحضر اجتماع اللجنة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الخارجية.

وتستعرض لجنة حماية الأموال العامة الموضوعات المدرجة بجدول أعمال اللجنة.

وتنظر لجنة تحسين بيئة الأعمال في الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين كل من «وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة» لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة مثل هذه الأنشطة الموسمية في وقتها.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من وزارة البلدية وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية والهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.