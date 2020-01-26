5 نواب يقترحون زيادة دعم المنتج النباتي إلى 12 مليون دينار

أعلن خمسة نواب عن تقديمهم اقتراحاً برغبة بزيادة مبلغ الدعم للمنتج النباتي إلى 12 مليون دينار.

وجاء في مقدمة الاقتراح المقدم من قبل النواب الحميدي السبيعي ومحمد الهدية وماجد المطيري وعبدالله الكندري ود. عادل الدمخي ما يأتي:

في الوقت الذي تعتبر فيه المنتجات الزراعية من أهم الأمور التي يتطلبها المواطنون لتلبية احتياجات حياتهم المعيشية اليومية، ولما كان المزارعون في شمال الكويت وجنوبها لا يدخرون جهداً إلا بذلوه من أجل استصلاح الصحراء القاحلة وجعلها أرضاً خصبة منتجة للخيرات بكافة أنواعها بهدف تلبية هذه الاحتياجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولذلك فإن المزارعين يحتاجون إلى مزيد من الدعم المادي، علماً بأن مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قد وافق على زيادة مبلغ الدعم ليكون «12» مليون دينار كويتي بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم «222/06/2019» المتخذ بالاجتماع رقم «6/2019» المنعقد بتاريخ 13/11/2019، كما أن معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب قد اعتمد قرا ر مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26/11/2019، لذا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

زيادة مبلغ الدعم للمنتج النباتي ليكون 12 مليون دينار كويتي بدلاً من 7 ملايين دينار كويتي.