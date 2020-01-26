«المحاسبة»: الرقابة المسبقة حققت 3.5 ملايين دينار وفورات للخزانة العامة الشهر الماضي

26 يناير 2020 || قال دیوان المحاسبة إنه قام خلال شھر دیسمبر الماضي بدراسة وبحث 342 موضوعًا ما بین مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقیمة تقدر بنحو 564.

6 ملیون دینار.

وأوضحت المدققة في إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادیة في الدیوان عایشة العوضي في تصریح صحفي أن «المحاسبة» أبدى رأیه بشأن 269 موضوعًا بقیمة 300 ملیون دینار بنسبة 53 في المائة من إجمالي الموضوعات قید البحث خلال تلك الفترة.

وأضافت العوضي أن أعمال الرقابة المسبقة لبعض الموضوعات التي تمت دراستھا وبحثھا أسفرت عن تحقیق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقیمة تقدر بنحو 3.

5 ملايين دینار في دیسمبر الماضي.

وذكرت أن الدیوان قام برد 91 موضوعًا وھو ما یمثل نسبة 8ر33 في المائة من الموضوعات الصادرة خلال تلك الفترة لأسباب عدة أبرزھا عدم رد الجھات على استفسارات دیوان المحاسبة.

ولفتت إلى أن «المحاسبة» یمارس رقابته المسبقة وفقًا لقانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 لأن ھذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو أضرار قبل حدوثھا.

«إع»