الملا: رفضت اتفاقية المنطقة المقسومة بسبب الردود غير الواضحة بشأنها مع تقديرنا لجهود رئيس المجلس والحكومة فيها

26 يناير 2020 || قال النائب د.

بدرالملا إن تصويته برفض اتفاقية المنطقة المقسومة ومذكرة التفاهم جاء بسبب الردود غير الواضحة عن التساؤلات التي طرحها عن الاتفاقية، معربًا عن تقديره للتحرك وللجهود التي بذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والحكومة في هذا الصدد.

وأضاف الملا في تصريح صحفي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هذه الاتفاقية وضعت التزامًا ماليًّا على دولة الكويت لم تتضح تكلفته.

وأشار إلى أنه استفسر أيضًا عن المكاتب الاستشارية وما يتعلق بالمادة الرابعة من مذكرة التفاهم التي ورد فيها بند «ما لم يتفق الطرفان خلاف ذلك».

وقال إن الاتفاقية يجب أن تكون واضحة وتحدد الالتزامات في حالة عدم التزام أي طرف.

ولفت الملا إلى أن الموافقة على الاتفاقية والمذكرة في يوم واحد جعل الأمور غير واضحة أمامه، مبينًا أن من حقه تسجيل موقف ورفض هذه الاتفاقية.

وأشار إلى أنه يكن كل تقدير واحترام لكل التحركات الحكومية وتحركات رئيس مجلس الأمة بهذا الجانب ولكل من اجتهد.

وفي موضوع آخر قال الملا إنه سيوضح الحقائق حول الاستقالة من لجنة الشؤون المالية، مشيرًا إلى أنه والنائب صالح عاشور التزما بحضور اجتماعات اللجنة حتى استقالة الحكومة وبعدها تم تعليق جلسات المجلس ولم تأت دعوات لحضور اجتماعات اللجنة في فترة استقالة الحكومة.

وأوضح الملا أنه بعد استقالة الحكومة كان هناك تعاون تام مع النائب صالح عاشور بحضور الاجتماعات وحتى اللقاءات النقاشية مع ممثلي وزارة التجارة لمناقشة قانون الإفلاس والتسوية الوقائية وإعادة الهيكلة التي استمرت على مدى أيام حتى تمت معالجة الملاحظات على ما يقارب 325 مادة واصبح القانون جاهزًا كي يعرض على أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة.

وبين الملا أنه بعد تشكيل الحكومة حضر أول اجتماع بعض ممثلي الحكومة إلا أن فقدان النصاب دفع رئيسة اللجنة إلى رفع كتاب إلى رئيس المجلس بعدم التزام النواب بالحضور.

وذكر الملا أن البت بالاستقالة من عدمها جعل رئيسة اللجنة تسحب رسالة الاحتجاج التي قدمتها وأنه وزميله صالح عاشور أصرا على الاستقالة من اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة فيها سبعة نواب الأمر الذي لا يفقد اللجنة نصابها في حالة حضور النواب الخمسة الباقين، لافتًا إلى أنه اليوم كان هناك اجتماع للجنة التحقيق في تجاوزات القطاع النفطي، وهذا يعتبر موضوعًا مهمًّا جدًّا ويهم شريحة كبيرة من أبناء الشعب وقد عقدت الجنة 8 اجتماعات بنصاب كامل وتعاون من القيادات النفطية.

وقال الملا إنه قدم لرئيسة اللجنة المالية اليوم كتاب استقالة مسببة، مشيرًا إلى أن عدم البت في الاستقالة لا يجبره على حضور اجتماعات لجنة لا تنعقد بالأساس لعدم وجود نصاب أو تعلق أعمالها لمدة شهر .

وأكد الملا أن المادة 25 من اللائحة لا تعطي صلاحية الفصل لرئيسة اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة يجوز لها أن تعتبر العضو الذي لا يحضر الاجتماعات مستقيلًا وترفع كتابًا بذلك إلى المجلس.

«إع»