«التخطيط»: الفساد معول هدم للتنمية ویتطلب تضافر الجھود لمكافحته

26 يناير 2020 || قال الأمین العام للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة الدكتور خالد مھدي إن الفساد أصبح ظاھرة تواجه كل المجتمعات ویمثل معول ھدم للتنمیة وأكبر عائق من معوقاتھا ما یتطلب تضافر الجھود لمكافحته.

جاء ذلك خلال كلمة لمھدي خلال فعالیات الجلسة الأولى لملتقى الإعلام والتنمیة المستدامة الذي ینظمه ملتقى الإعلام العربي الیوم بالتعاون مع المعھد العربي للتخطیط وبمشاركة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة والھیئة العامة لمكافحة الفساد واتحاد مصارف الكویت.

وأوضح أن مؤشر مدركات الفساد یعد أحد المؤشرات المدرجة في خطط التنمیة ضمن استراتیجیة الكویت لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أن الھیئة العامة لمكافحة الفساد أصدرت الاستراتیجیة الوطنیة لتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد فضلًا عن تأسیس اللجنة العلیا لمتابعة تنفیذ ھذه الاستراتیجیة وذلك بالتعاون بین الأمانة العامة للتخطیط والتنمیة.

بدوره قال الأمین العام لاتحاد المصارف د.

حمد الحساوي إن البنوك المحلیة ساھمت خلال الفترة بین 1992 إلى 2018 بمبلغ یفوق ملیاري دینار لدعم التنمیة المستدامة في البلاد عبر عدة برامج منھا دعم العمالة وبناء المستشفیات والتعلیم ورعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة.

وذكر أن عدد العاملین في القطاع المصرفي یبلغ نحو 12 ألف موظف، مضیفًا أن الاتحاد یسعى لزیادة الموظفین خلال الأعوام المقبلة لتعزیز التنمیة البشریة والمجتمعیة.

وأشار إلى تعاون اتحاد المصارف وبنك الكویت المركزي لرصد أي “شبھات مالیة”، مؤكدًا سعي الاتحاد إلى تأھیل العاملین وتعلیمھم أخلاقیات العمل والابتعاد عن الفساد المھني .

من ناحیته قال المتحدث الرسمي للھیئة العامة لمكافحة الفساد الأمین العام المساعد لكشف الفساد والتحقیق الدكتور محمد بوزبر إن للإعلام مسؤولیة في تكوین الرأي العام عبر نقل الأخبار بشفافیة، مبینًا أن الفساد آفة تعطل التنمیة ومكافحتھا تتطلب تضافر كل الجھود لمكافحته.

وأشار بوزبر إلى أھمیة توجیه الرأي العام بشفافیة ونزاھة لكسب ثقة الجمھور عبر نقل المعلومات بطریقة صحیحة لتحقیق الھدف المنشود.

ولفت أیضًا إلى دور السلطة التشریعیة في إصدار القوانین والتشریعات التي تعزز وتوسع صلاحیات «مكافحة الفساد»، مبینًا أن دور السلطة التنفیذیة یأتي عبر تفعیل الجوانب الرقابیة وتحقیق مبدأ العدالة والمساواة.

«إع»