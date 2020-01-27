وزيرة الشؤون: الرعاية السامية لـ«جائزة العلاقات العامة» تؤكد الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني

26 يناير 2020 || قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري إن الرعاية السامية لـ«جائزة العلاقات العامة وخدمة العملاء» تؤكد حرص سمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- على دعم منظمات المجتمع المدني ودورها المهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035».

جاء ذلك في كلمة ألقتها أسيري خلال الاحتفال الذي اقيم اليوم الأحد بمركز «جابر الأحمد» الثقافي لتكريم الجهات الفائزة بجائزة الكويت للعلاقات العامة وخدمة العملاء.

وأوضحت اسيري ان جمعية العلاقات العامة نجحت من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات في تسليط الضوء على أهمية مهنة العلاقات العامة معربة عن أملها ان تنجح الجمعية في تطوير مهارات وصقل خبرات ممارسي هذه المهنة الحيوية.

وأشادت باهتمام الجائزة في تطوير آليات التعامل مع الجمهور من خلال تقييم أداء ادارات العلاقات العامة وخدمة العملاء الذي من شأنه أن يعطي العملاء حالة من الرضا.

وأكدت أسيري حرص الحكومة على تطوير التنمية البشرية التي تعتبر رافدا مهما لتحقيق التنمية المستدامة وتعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التنموية برؤية مستقبلية طموحة “ما يؤكد أننا مقبلون على نقلة نوعية في جميع المجالات وذلك يتطلب أن تواكب ادارات العلاقات العامة وخدمة العملاء التطور المحلي والعالمي”.

وشددت على ان تضافر الجهود يدفع في اتجاه تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي داعية كل المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تطوير منظومة العلاقات العامة وخدمة العملاء والاقتداء بالجهات المتميزة.

من جانبه تقدم رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله في كلمة مماثلة بعظيم الشكر والامتنان الى مقام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- على رعاية سموه الكريمة للجائزة وتوجيهاته التي كانت لها بالغ الأثر في تطور هذا الحدث على مر دوراته الثلاث الماضية.

وقال النصرالله إن مهنة العلاقات العامة احتلت مكانتها داخل الهيكل التنظيمي في إدارات العديد من الوزارات والمنظمات والمؤسسات الحكومية والخاصة على الرغم من تفاوت الاهتمام بها داخل المنظمات “إلا أنه من المسلم به أن الحاجة إلى العلاقات العامة أصبحت ملحة”.

وأشار الى ان الإدراك المتزايد لأهمية العلاقات العامة انعكس في شكل الإدارات المتخصصة في الهيئات والمنظمات التي تقوم بأداء مهام العلاقات العامة التي تمد يد المساعدة للعديد من المؤسسات في المجتمع المعاصر كالادارات الحكومية والاتحادات والمؤسسات في مجتمعاتنا.

وذكر ان ادارات العلاقات العامة تمثل اليوم أهمية بالغة للمؤسسات اذ تستهدف تحقيق التوافق والتكيف بينها وبين جماهيرها التي تتعامل معها وبهذا التوافق والتكيف يتوافر للمؤسسات مناخ نفسي أكثر ملاءمة لتطورها تطورا سليما ومستقرا بينما يتوفر للجماهير المتعاملة معها حياة اجتماعية مشتركة أفضل.

وأوضح أن جائزة العلاقات العامة وخدمة العملاء خصصت لإبراز تلك الجهود المميزة في مجالات العلاقات العامة وخدمة العملاء في القطاعين العام والخاص على مستوى الكويت فضلا عن مصاحبة الجائزة لمعرض ومجموعة من ورش العمل التي تستهدف موظفي قطاعات العلاقات العامة وخدمة العملاء في الوزارات والهيئات.