عسكر العنزي: إنشاء مركز لتأصيل الروابط الأسرية

أعلن النائب عسكر العنزي عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإنشاء مركز إرشادي أسري لتأصيل الروابط الأسرية من خلال إقامة برامج اجتماعية وتقديم استشارات في مرحلتي ما قبل الزواج وبعده.

وقال عسكر في مقدمة الاقتراح:

انطلاقًا من كون العائلة هي نواة المجتمع الكويتي، وفي ظل تزايد المشكلات الأسرية والاجتماعية والظواهر السلبية التي تستدعي مواجهتها بأسلوب مؤسسي مدروس، وإزاء عدم قدرة بعض الأفراد على مواجهة مشكلاتهم بسبب قلة التجارب ونقص المعلومات والمهارات، تأتي أهمية وجود مركز للاستشارات الأسرية يقدم خدمات مجانية تغطي العديد من الجوانب المتعلقة بالأسرة، ويكرس جهوده لمساعدة الأفراد في تكوين أسرة متماسكة مستقرة تعي حقوقها ومسؤولياتها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

” إنشاء مركز إرشادي أسري يعمل على تأصيل الروابط الأسرية من خلال إقامة برامج اجتماعية وتقديم استشارات في مرحلتي ما قبل الزواج وبعده عن طريق الهاتف، المقابلة الشخصية، والبريد الإلكتروني، مع الالتزام بالسرية والحفاظ على الخصوصية، بالإضافة إلى التعاون مع استشاريين مختصين في شؤون الأسرة والمجتمع من داخل وخارج الدولة”.