الشاهين يقترح صرف «بدلات» للعاملين في وزارة الكهرباء والماء

27 يناير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لصرف بدلات طعام ومناطق نائية، وتلوث، وأعمال شاقة للعاملين في وزارة الكهرباء والماء.

ونص الاقتراح على ما يلي: لمّا كان العاملون في وزارة الكهرباء والماء يواجهون أعباء شاقة ومخاطر جمة لتوفير واستمرار الطاقة الكهربائية والماء في جميع أنحاء الوطن العزيز ولمختلف الاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ولمّا كان قطاع كبير من العاملين محروما من بدلات مستحقة مثل «بدل الطعام، بدل الشاشة، بدل المناطق النائية، بدل التلوث، بدل الأعمال الشاقة، بدل الخطر، بدل التعامل مع الجمهور، وبدل شاشة .

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وغيرها»، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: صرف بدلات «طعام، شاشة، مناطق نائية، تلوث، أعمال شاقة، خطر، وجمهور» للعاملين في وزارة الكهرباء والماء.

«إع»