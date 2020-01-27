الشطي: إجراءات «التشريعية» بشأن مقترحات “العفو العام” تنسجم معواللائحة الداخلية

27 يناير 2020 || أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي أن كل الإجراءات التي اتخذتها اللجنة للتعامل مع الاقتراحات المتعلقة بالعفو العام تنسجم معواللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأعرب الشطي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، عن رفضه محاولات التشكيك في آلية تعامل اللجنة مع هذه الاقتراحات بقوانين، مستغربًا ما أثير حول الموضوع في ظل وجود مرجع لأي خلاف قانوني من خلال الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وشدد على أن المواطنين سواسية وأن اللجنة تتعامل مع المواضيع بمسطرة واحدة بغض النظر عن الأسماء، مؤكدًا أنه لا يريد تبادل الاتهامات مع أي طرف وإنما يسعى لمعالجة المشاكل وفقًا للأطر التشريعية.

وأوضح أن اللجنة دعت إلى اجتماع يوم الخميس الماضي لمناقشة قانون العفو الشامل بحضور 4 نواب في البداية ثم انسحب نائبان من الاجتماع وبعد ذلك بفترة قليلة اكتمل النصاب مرة أخرى بدخول اثنين من الأعضاء.

وأوضح أن اعتراض النائبين المنسحبين على تضمين الاقتراحات الثلاثة المتعلقة بقضايا «دخول المجلس – خلية العبدلي – النائب السابق د.

عبدالحميد دشتي» في تقرير واحد وليس في 3 تقارير.

ولفت إلى أن المادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص على أنه “إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية”.

وأضاف أن المادة 100 من اللائحة تنص على أنه “إذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر أسبقها هو الأصل واعتبر ما عداه تعديلًا له”.

وقال ” الذي أمامنا اليوم هو قانون عنوانه واحد وهو العفو العام الشامل، ونحن في اللجنة التشريعية نسير بما يفرضه عليناوتفرضه علينا ضمائرنا بألّا نفرق بين فئة وفئة في المجتمع بغض النظر عن الأسماء والانتماءات وإلا اعتبر ذلك مخالفة للائحة والدستور”.

وأكد الشطي عدم صحة ما يقال عن أن المواضيع الثلاثة مختلفة ولا يجوز تضمينها في تقرير واحد، مشيرًا إلى تضمين تقرير التشريعية في دور الانعقاد الأول ثلاثة اقتراحات بقوانين في تقرير واحد.

وأضاف أن تلك الاقتراحات يتعلق اثنان منها بقضية دخول المجلس والاقتراح الثالث يختص بجرائم الرأي مقدم من قبل النائب ماجد المطيري.

وبين أن اللجنة التشريعية الحالية قامت بالمثل ولم تأت بشيء جديد، مؤكدًا أنه كرئيس للجنة سيقوم بعمله وفقًا للوائح والدستور، مؤكدًا أن “العفو العام من مدلول اسمه هو حزمة واحدة متكاملة لا يستثني أحدًا ولا يوفر مدانًا ولا يتخطى فئة”.

وقال “نعم للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح ولا وألف لا للعفو الانتقائي الذي يميز بين فئات المجتمع”، مؤكدًا أننا “أمام منعطف تاريخي من العمل السياسي الوطني في الكويت، تترسخ فيه المساواة بصيغة عملية وممارسة ميدانية”.

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