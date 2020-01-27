مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2020-2021

تكليف وزيرة المالية إحالة تقرير متابعة الخطة السنوية 2019-2020 إلى مجلس الأمة

اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا27 يناير 2020 || وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الهيئات الملحقة للسنة المالية 2020-2021.

كما وافق على مشروعي قانونين لربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.

وقرر المجلس تكليف وزيرة المالية إحالة تقرير متابعة الخطة السنوية 2019-2020 إلى مجلس الأمة.

واكد المجلس ضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير لمواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ان مجلس الوزراء تقدم في مستهل أعماله إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما ، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة بدء الاحتفال بالأعياد الوطنية لدولة الكويت ، وقيام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برفع علم دولة الكويت في قصر بيان وذلك يوم غد الثلاثاء إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني والتاسعة والعشرين ليوم التحرير ، ومرور أربعة عشر عاماً على تولي حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لمقاليد الحكم ، سائلا المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا ، وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء والمقيمين الكرام نعمة الأمن والأمان والرفاه .

وأضاف ان مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً وزير الدفاع بجمهورية العراق الشقيقة نجاح الشمري ، وفحوى المحادثات التي أجراها والتي تعلقت بسبل دعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والتعاون في كافة المجالات والميادين .

ومن جانب آخر قدم كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المستشار الدكتورفهد العفاسي ورئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد « نزاهة » المستشارعبدالرحمن النمش والفريق الفني في هيئة نزاهة ، عرضاً مرئياً لمجلس الوزراء عن تناول شرح ظروف تراجع ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي .

وتضمن العرض شرحاً مفصلاً للأسباب التي أدت إلى هذا التراجع والنتائج المترتبة عليها ، بالإضافة إلى الأسس والقواعد والمعايير التي استندت إليها منظمة الشفافية الدولية في تحديد ترتيب دولة الكويت في هذا المؤشر .

كما تم استعراض توصيات الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي من شأنها تحسين ترتيب دولة الكويت والتي من أبرزها الاستعجال في إصدار التشريعات ذات الصلة ، وإنجاز مبادرات الاستراتيجية الوطنية بالسرعة الممكنة ، وتفعيل التدابير والإجراءات الإصلاحية التي لها أثر مباشر وملموس على المواطن ، وكذلك تسريع وتيره التحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، وقرر إحالة توصيات الهيئة العامة إلى لجنة الشئون القانونية للدراسة وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة .

وبين الصالح انه ضمن إطار متابعة مجلس الوزراء لخطوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة والمحاور الرئيسية التي ارتكز عليها ، لاسيما ما تعلق منها بمحور التحول الرقمي للخدمات الحكومية ، قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح وقياديو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عرضاً لمجلس الوزراء بشأن ما تم اتخاذه في مجال ميكنة الخدمات الحكومية .

وقدموا أيضا الخطط والمرئيات والخطوات اللازمة لتطبيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن التحول الرقمي يهدف إلى تحقيق أهداف عدة منها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات والتقنية الحديثة وتسهيل خدمات مصالح المواطنين وتعزيز ثقة المواطن من خلال خلق تجربة مميزة وسهلة في كافة تعاملاته الحكومية ، ورفع كفاءة وفعالية القطاع الحكومي من خلال الاستفادة من أدوات القياس والمتابعة الذكية .

كما تم عرض أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في ضوء الوضع الراهن في دولة الكويت ، وكذلك أهم التوصيات والتي تمثلت في الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ، وتنفيذ الاستراتيجية ومتابعتها ، ونشر ثقافة التحول الرقمي بين قياديي الدولة وشاغلي الوظائف الاشرافية ، وكذلك اعتماد نموذج تنظيمي لضمان تحقيق التحول .

وقد أشاد المجلس بالجهود الدؤوبة الجادة التي قام بها فريق العمل وما تم إنجازه من خطوات ، مؤكداً على ضرورة تجسيد التعاون اللازم بين كافة الأجهزة الحكومية ، سعياً لتحقيق النتائج الإيجابية المنشودة ، كما قرر المجلس إحالة التوصيات إلى لجنة الخدمات العامة لوضعها حيز التنفيذ .

ولفت الصالح إلى أن مجلس الوزراء تابع الأنباء المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» في الصين وخارجها، وضمن اطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للحد من انتقال فيروس «كورونا» في دولة الكويت .

واستمع المجلس إلى شرح قدمه وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وبالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية وكذلك الجهات المحلية المعنية بالتعامل مع مثل هذه الأمراض والأوبئة ، للحد من انتشار هذا المرض ومنع العدوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة هذا الفيروس .

وأكد وكيل «الصحة» خلو دولة الكويت من أي إصابة بحمد الله ، منوهاً بجاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في مطار الكويت الدولي وتزويد المنافذ بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرارات الصحية على القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها وتجهيز القطاع الصحي بالمعدات والأجهزة اللازمة لمنع انتشار العدوى.

وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية اللازمة من قبل كافة الجهات الحكومية المعنية في مواجهة الاحتمالات المتعلقة بانتشار هذا الفيروس .

قال الصالح إن مجلس الوزراء اطلع على عرض تقديمي من كل من وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، وكيل وزارة الإعلام منيرة الهويدي المفوض العام لدولة الكويت في أكسبو 2020 دبي وفريق وزارة الإعلام .

حيث تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية للمشاركة في المعرض ، وعرض التصميم النهائي لجناح الكويت والتكنولوجيا المستخدمة تحت عنوان «« كويت جديدة .

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فرص جديدة للاستدامة »».

وأشارت الهويدي إلى أن افتتاح الجنــاح واستقبال الــزوار سيكون اعتباراً من 20 أكتوبر 2020 ، ويعد جناح دولة الكويت بموقعه المتميز أكبر الأجنحة المشاركة .

وأضاف الصالح أن مجلس الوزراء تدارس التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن ما ورد في تقرير متابعة الخطة السنوية 2019 /2020 النصف الأول للفترة «1 /4 – 30 /9 /2019» .

وقال إن التقرير يتضمن ما تم خلال هذه الفترة وأهم التحديات التي واجهت المشروعات ونسب الإنجاز والإنفاق بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 «كويت جديدة» ، بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة بإحالته إلى مجلس الأمة .

كما استعرض مجلس الوزراء التوصيات الواردة في محضر الشئون الاقتصادية بشأن ربط ميزانية الهيئات الملحقة للسنة المالية «2020 /2021» .

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة .

واطلع المجلس كذلك على مشاريع القوانين بشأن ربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية «2020 /2021» وهي «مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» .

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

واستعرض المجلس ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ، والتي تم فيها مناقشة الاستجواب الموجه لوزير الشئون الاجتماعية من العضوعادل الدمخي ، من تقدم عشرة أعضاء بطلب طرح الثقة بوزير الشئون الاجتماعية ، وتحديد جلسة يــوم الثلاثـــاء الموافـق 4 /2 /2020 للتصويت عليه .

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء دولة الرئيس حسان دياب رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متمنياً لأعضائها كل التوفيق والسداد لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اللبناني الشقيق راجياً للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين المزيد من الرقي والنماء .

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة لضحايا الزلزال الذي ضرب شرقي تركيا مؤخراً ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وألحق أضراراً في المرافق العامة والممتلكات راجياً من المولى عز وجل للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسئولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكوارث الطبيعية.

كما هنأ مجلس الوزراء الرئيسة إيكا تريني ساكيلاروبولو بمناسبة انتخابها رئيساً لجمهورية اليونان الصديقة، متمنياً لفخامتها كل التوفيق والسداد وإلى الشعب اليوناني الصديق المزيد من التطور والازدهار.

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