4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها.. اليوم

تعقد 4 لجان اجتماعاتها اليوم الثلاثاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وتعقد لجنة البيئة اجتماعاً لمناقشة تطورات الوضع البيئي في البلاد، ومناقشة اقتراحين بقانونين، بحضور المسؤولين في الهيئة العامة للبيئة.

وتناقش لجنة تنمية الموارد البشرية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، ومعرفة خطة وسياسة الوزارة وديوان الخدمة المدنية بشأن توفير الوظائف للمواطنين وتطبيق سياسة الإحلال، ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها، بحضور وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة والمختصين.

وتجتمع لجنة تحسين بيئة الأعمال لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز خدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة أسوة بمركز الصديق، على أن تختص تلك المراكز بالرخص التجارية الخاصة والتابعة للمحافظة نفسها.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن كل من الهيئة العامة للقوى العاملة «برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة»، وشركة المشروعات السياحية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.