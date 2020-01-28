الرويعي يؤكد موقف الكويت الداعم والثابت للقضية الفلسطينية

اكد عضو الشعبة البرلمانية الكويتية النائب الدكتور عودة الرويعي اليوم موقف الكويت المبدئي الثابت والداعم لفلسطين وقضاياها في المحافل الدولية المختلفة قائلا انها “قضية العرب والمسلمين الجوهرية وكل ما عداها قضايا جانبية”.

جاء ذلك في تصريح للنائب الرويعي لوكالة الانباء الكويتية على هامش مشاركته في الاجتماع ال10 للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمنعقد على هامش اجتماعات الدور ال15 لمؤتمر الاتحاد في العاصمة البوركينية واغادوغو.

وقال الرويعي ان الاجتماع بحث الجهود المبذولة بشأن القضية الفلسطينية ودور الكويت الراسخ في هذه القضية كونها قضية تاريخية وجوهرية.

واضاف “ان كان هناك امر يتخذ بشأن فلسطين فأن الكويت هي الدولة التي تدعمها وتدعم قضاياها المتفرعة سواء قضية القدس او المهجرين او المقدسيين وكذلك المعتقلين والتشريعات الجائرة من الكنيست الاسرائيلي في حق الفلسطينيين وتهجيرهم”.

وتابع الرويعي ان “الكويت دائما وابدا تدعم القضية الفلسطينية وترى بأنها القضية الجوهرية وكل ما سواها لا يعكس الا قضايا اخرى متفرعة من هذه القضية”.

واشار الى ما اكدته كلمة الشعبة البرلمانية الكويتية امام الاجتماع من ان “اوجاع الفلسطينيين توجع العرب جميعا وتوجع الكويتيين وكذلك ما يحدث للأمة العربية والاسلامية من خلافات ينعكس على ماهو موجود في فلسطين”.

وقال النائب ان فلسطين دولة مراقب بالأمم المتحدة منذ عام 2012 “ونتمنى لهم دائما وابدا التوفيق والاتفاق ونبذ الخلافات بينهم” مبينا ان ذلك من شأنه ان يعزز قدرتهم التفاوضية ويمكنهم من التفاوض بصوت واحد واتجاه واحد.

واضاف “اكدنا كذلك ان الكويت آخر من يفكر في التطبيع وترى أن الحق الفلسطيني دائم وغير ذلك سيكون الى زوال”.