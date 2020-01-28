جمعية الأمناء العامين الإسلامية تزكي علام الكندري نائبا لرئاستها

28 يناير 2020 || زكى الاجتماع العام الثالث لجمعية الامناء العامين لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي اليوم الثلاثاء الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نائبا للرئيس في الاجتماع.

وقال الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية إن الشوط الكبير الذي قطعته الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي في مجال الدراسات والتدريب يعزز قدرتها على تزويد الأعضاء بخبراتها.

وأكد استعداد مجلس الأمة الكويتي ممثلا بأمانته العامة ومركز التدريب البرلماني لاستقبال بعض موظفي الأمانات العامة لبعض الدول وعمل دورات تدريبية في بعض الادارات التابعة للأمانة العامة لمجلس الامة الكويتي “على ان يتم التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد”.

ويعقد الاجتماع الثالث لجمعية الأمناء العامين على هامش الدورة الـ15 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي التي تستضيفها العاصمة البوركينية واغادوغو.