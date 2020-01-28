الشاهين لإقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة لتغطية إصابات العمل في الكهرباء والأشغال وهيئة الطرق

28 يناير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه ثلاثة اقتراحات برغبة لإقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة متوافق مع الشريعة للعاملين في وزارتي الكهرباء والأشغال وهيئة الطرق.

ونص الاقتراح الأول على ما يلي: لمّا كان العاملون في وزارة الكهرباء والماء يواجهون أعباء شاقة ومخاطر جمة، لتوفير واستمرار الطاقة الكهربائية والماء في جميع أنحاء الوطن العزيز، ولمختلف الاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية وغيرها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: إقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتغطية إصابات العمل للعاملين في وزارة الكهرباء والماء.

ونص الاقتراح الثاني على ما يلي: لمّا كان العاملون في وزارة الأشغال العامة يواجهون أعباء شاقة ومخاطر جمة، لتوفير واستمرار الخدمات من الطرق وغيرها في جميع أنحاء الوطن العزيز، والتي تربط مختلف المناطق السكنية وتخدم المناطق الصناعية والزراعية وغيرها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : إقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتغطية إصابات العمل للعاملين في وزارة الأشغال العامة.

ونص الاقتراح الثالث على ما يلي: لمّا كان العاملون في الهيئة العامة للطرق والنقل البري يواجهون أعباء شاقة ومخاطر جمة، لتوفير واستمرار الخدمات من الطرق وغيرها في جميع أنحاء الوطن العزيز، والتي تربط مختلف المناطق السكنية وتخدم المناطق الصناعية والزراعية وغيرها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : إقرار تأمين صحي وتأمين على الحياة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لتغطية إصابات العمل للعاملين في الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

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