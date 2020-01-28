خليل عبدالله يؤكد أهمية مواجهة الانتهاكات والاعتداءات بحق فلسطين وشعبها

28 يناير 2020 || أكد عضو الشعبة البرلمانية عضو مجلس الأمة النائب د.

خليل عبدالله اليوم الثلاثاء اهمية مواجهة كافة الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه فلسطين وشعبها.

جاء ذلك في تصريح للنائب عبدالله لوكالة الانباء الكويتية على هامش مشاركته في الاجتماع العاشر للجنة فلسطين الدائمة التابعة لاتحاد مجالس الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي والمنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ15 لمؤتمر الاتحاد بالعاصمة البوركينية واغادوغو.

وقال عبدالله إن اللجنة معنية بدعم القضية الفلسطينية والعمل البرلماني الفلسطيني بكل الامكانات المتاحة والكويت احد الاعضاء العشرين في اللجنة.

وأضاف ان عقد مثل هذه الاجتماعات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية يكتسب أهمية من خلال التعرف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة الفلسطينية.

وأوضح ان اللجنة ناقشت العديد من البنود المدرجة على جدول اعمالها ومنها تصاعد وتيرة الانتهاكات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيونية وتنامي الاستيطان في فلسطين المحتلة.

وأشار الى ان اللجنة ناقشت كذلك تداعيات نقل السفارة الامريكية الى القدس على الوضع السياسي في المنطقة الى جانب التأكيد على اهمية وحدة الصف الفلسطيني والمصالحة الفلسطينية.

وأكد ان الكويت من الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية بكل مجالاتها وترفض جميع انواع الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الكيان الصهيوني تجاه فلسطين وشعبها الابي.

وشدد النائب على ضرورة مواجهة تلك الانتهاكات والممارسات السلبية التي تعارض القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة والرفض القاطع للقرار الامريكي “الاحادي” الذي يعترف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس.

وبين عبدالله ان هذا القرار يمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الامن الدولي والذي تعتبر الولايات المتحدة احد اعضائه الدائمين منذ عام 1945.

كما شدد في الوقت ذاته على ضرورة المضي قدما نحو تحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية ودعم كافة الاجراءات والاتفاقات الرامية الى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين جميع الاطراف.