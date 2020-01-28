الفضالة: حكم تاريخي لمحكمة الوزراء بإدانة وزير سابق وقياديين في وزارة الصحة

28 يناير 2020 || وصف النائب يوسف الفضالة حكم محكمة الوزراء اليوم بحبس وزير صحة سابق ووكلاء في وزارة الصحة بالتاريخي، مؤكدا انه في انتظار قراءة تفاصيل الحكم للتعليق عليه بشكل مفصل.

وأضاف الفضالة في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة “تعليقا على حكم محكمة الوزراء اليوم الصادر بحق وزير صحة سابق وقياديين في الوزارة واسترداد مبلغ 81 مليون دولار لوقف النفاذ”، أقول إن هذا الحكم كارثي لا سيما وأنه يتضمن عقوبة الحبس”.

وأضاف “إن هذا الحكم تاريخي ويجب أن يكون ردا على كل من تكلم عندما فتحنا بعض الملفات والقضايا التي أثرتها منذ دخولي المجلس، والقضايا التي أثارها النائب راكان النصف بالمجلس الماضي عن طريق استجوابه”.

وقال الفضالة “لقد استعرضنا منذ دخولنا المجلس الحالي عدد من القضايا ومواطن الخلل داخل وزارة الصحة” ، مشيرا إلى أن “حكم اليوم يخص قضية واحدة من هذه القضايا التي أثارها والنائب راكان النصف”.

وشدد الفضالة على انه لا يمكن أن يمر هذا الخبر مرور الكرام، مبينا أنه في انتظار الاطلاع على حيثيات الحكم للحديث عنه بإسهاب، كما انه في انتظار صدور حكم التمييز بمحكمة الوزراء في القضية ذاتها .