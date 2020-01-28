النصف: حكم محكمة الوزراء يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة من يعتدي على المال العام

28 يناير 2020 || اعتبر النائب راكان النصف أن حكم محكمة الوزراء، بحبس وزير الصحة الأسبق ووكيل الوزارة السابق وإلزامهم وآخرين برد مبالغ بملايين الدنانير، تاريخي.

وقال النصف في تصريح صحفي اليوم، إن من شأن هذا الحكم أن يؤسس لمرحلة جديدة في ملاحقة الوزراء والقياديين قضائيًّا حال تمترسهم خلف أعضاء مجلس أمة أو متنفذين في الدولة.

ولفت إلى أن قضية شركة التأمين في الولايات المتحدة كانت محورًا رئيسيًّا في الاستجواب المقدم منه إلى وزير الصحة الأسبق.

وأشار إلى أن الأضرار التي تسببت بها تلك القضية مست بالمواطنين الموفدين للعلاج في الخارج وسمعة الكويت في القطاع الصحي الأمريكي، وعلاوة على ذلك انتهكت حرمة الأموال العامة.

ودعا النصف رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إلى مراقبة أداء الوزراء حتى لا تتكرر هذه الاعتداءات على المال العام مجددًا، وأخذ تقارير الأجهزة الرقابية على محمل الجد والتي تكشف الكثير من القضايا الماسة بالأموال العامة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

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