المحافظات الست تقيم مراسم رفع العلم إيذانًا بإطلاق الاحتفالات الوطنية

28 يناير 2020 || أقامت محافظات الكویت الست الیوم مراسم رفع العلم إیذانًا بإطلاق احتفالاتھا بالذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقالید الحكم التي تصادف یوم غد الأربعاء وذكرى العید الوطني التاسع والخمسين وعید التحریر التاسع والعشرين.

وهنأ محافظ العاصمة الشیخ طلال الخالد في كلمة له في قصر نایف بھذه المناسبة سمو أمیر البلاد بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقالید الحكم وذكرى الاحتفال بالأعیاد الوطنیة وذكرى التحریر.

ولفت إلى أھمیة استخلاص الدروس والعبر من محنة الغزو الغاشم باعتبارھا مرحلة مصیریة وفارقة في تاریخ الوطن.

ومن جھته رفع محافظ حولي الفریق أول متقاعد الشیخ أحمد النواف أسمى آیات التھاني إلى مقام سمو أمیر البلاد وسمو ولي عھده الأمین وسمو رئیس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكویتي.

ولفت الشیخ أحمد النواف إلى أن الكویت تستكمل مسیرة التطور والإنجازات من خلال تطلعات القیادة الرشیدة وبأفكار شبابھا إلى وضع استراتیجیة رؤیة الكویت الجدیدة 2035 والتي تقوم على أسس متعددة من أھمھا ترسیخ القیم الاجتماعیة والحفاظ على الھویة وتحقیق التنمیة البشریة.

ومن ناحیته رفع محافظ مبارك الكبیر اللواء متقاعد محمود بوشھري أسمى آیات التھاني إلى مقام سمو أمیر البلاد وسمو ولي عھده الأمین – حفظھما الله ورعاھما – وسمو رئیس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكویتي.

وقال بوشھري، في تصریح صحفي عقب مراسم رفع العلم، إن ھذه المناسبة الوطنیة مدعاة إلى الفخر والاعتزاز بما سطره أبناء الكویت الذین سجلوا بأحرف من نور مبادئ وطنیة نسترشد بھا في حب الوطن.

وبدوره قال محافظ الجھراء ناصر الحجرف إن سمو الأمیر الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – أرسى بسیاسته الحكیمة وقیادته البصیرة مكانة الكویت الإقلیمیة والدولیة لتكون محل إشادة دائمة من الأمم المتحدة لدوره الكبیر في تجنیب المنطقة الأزمات.

وأضاف الحجرف في كلمة له خلال الاحتفال في القصر الأحمر بمناسبة مراسم رفع العلم أن احتفال الكویت برفع العلم في توقیت واحد تجسید حي لوحدة الوطن وتماسكه ووقوفه خلف قیادته السیاسیة.

ومن جھته رفع محافظ «الأحمدي» الشیخ فواز الخالد أخلص آیات التھاني والتبریكات لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقالید الحكم وذكرى العید الوطني التاسع والخمسين وعید التحریر التاسع والعشرين.

وأكد الفخر بالجھود والتضحیات التي قدمتھا الأجیال السابقة “فھي التي أبقت الكویت وطنًا نفخر بالانتماء إلیه ونعتز بمكانته المرموقة ضمن المنظومة الدولیة مثلما نفتخر ونعتز به كمركز للعمل الإنساني وبسمو أمیرنا كقائد للعمل الإنساني”.

ومن جھته رفع محافظ الفروانیة الشیخ مشعل الجابر بھذه المناسبة نیابة عن أھالي المحافظة من مواطنین ومقیمین أسمى آیات التھاني لمقام سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العھد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح – حفظھما الله ورعاھما – وسمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء وللشعب الكویتي كافة بمناسبة بدء احتفالات البلاد بالأعیاد الوطنیة.

وأكد أن الاحتفال برفع العلم یمثل رمزًا للوحدة والوفاق بین أبناء الوطن كافة، وتجدیدًا للولاء للقیادة الحكیمة للبلاد وتعزیز الانتماء للوطن الغالي، وتعبیرًا عن الحب والولاء لمكانة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله.

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