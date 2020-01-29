«الداخلية والدفاع» تناقش مشروع قانون الإطفاء العام.. و«المالية» تستكمل النظر في قوانين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس

29 يناير 2020 || تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن، بحضور ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

وترد لجنة التحقيق حول التجاوزات في التعيينات والترقيات في مؤسسة البترول الكويتية على ما تم طرحه في اجتماع اللجنة مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بتاريخ 19يناير 2020، الملاحظات التي شابت التعيينات والترقيات وأبرز الملاحظات التي انتهى إليها ديوان المحاسبة في التجاوزات الإدارية والمالية التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية، والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول العالمية من السنة المنتهية 2015/2016 وحتى السنة المالية الحالية 2019/2020.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مشروعا بقانون في شأن قوة الإطفاء العام المحال بالمرسوم رقم «247» لسنة 2019، والاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء،وكذلك قرار مجلس الأمة في جلسته الخاصة المعقودة يوم الخميس الموافق 9/1/2020، بتكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بدراسة قضية المرور وتقديم تقرير عنها متضمناً ما تراه اللجنة من اقتراحات وحلول لمعالجة هذه القضية، وذلك على ضوء المناقشات التي أثيرت والتوصيات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء أثناء الجلسة.

ويحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وتستكمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، بحضور كل من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة ووزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد مصارف الكويت ورئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس اتحاد شركات الاستثمار.

وتعقد لجنة الأولويات اجتماعها لاستكمال وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة القادمة.

ويحضر الاجتماع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

وتناقش لجنة الإسكان مناقشة مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لمستحقي الرعاية السكنية والمعوقات التي حالت دون تنفيذه، ومناقشة مشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية لمستحقي الرعاية السكنية، ومناقشة توزيعات مستحقي الرعاية السكنية، بحضور كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب.