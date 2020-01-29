محمد الحويلة يستقيل من عضوية «المالية البرلمانية»

انضم النائب الدكتور محمد الحويلة إلى قائمة المستقيلين من اللجنة المالية البرلمانية، ولم تتوقف سبحة الاستقالات على مدى الأسابيع الثلاث الماضية، فبعدما لاحظ عضوا اللجنة صالح عاشور والدكتور بدر الملا عدم التزام أعضاء اللجنة بالاجتماعات لأكثر من مرة قدما استقالتهما، وبعد ذلك استقال الدكتور عودة الرويعي لأنه انضم إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عوضا عن مبارك الحريص الذي تم توزيره ضمن حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الجديدة، وبذلك يكون عدد المستقيلين 4 أعضاء وليس بوسع رئيس اللجنة صفاء الهاشم عقد أي اجتماع لعدم وجود نصاب لأنه لم يتبق في اللجنة سوى ثلاثة أعضاء وهم بالإضافة إلى الهاشم خلف دميثير وماجد المطيري، ونصاب «المالية» التي تتألف من 7 أعضاء هو 4 أعضاء.