وزراء يهنئون بالذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو أمیر البلاد مقاليد الحكم

29 يناير 2020 || هنأ وزراء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالذكرى الرابعة عشرة لتولي سمو أمیر البلاد مقاليد الحكم، مؤكدين القيم التي يعكسها مثل هذا الاحتفال الوطني من بذل وعطاء ومحبة وتسامح وإنسانية.

وتقدم نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الشیخ أحمد منصور الأحمد الصباح بأسمى آیات التھاني والتبریكات لمقام سمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقالید الحكم.

وقالت مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة في بیان صحفي إن الوزیر المنصور بعث رسالة تھنئة لسمو أمیر البلاد دعا فیھا المولى عز وجل أن یدیم على سموه نعمة الصحة والعافیة لمواصلة مسیرة العطاء لھذا البلد المعطاء في ظل قیادة سموه وتوجیھاته الحكیمة. من جهته قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي إن البلاد شهدت في عهد سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- نقلة نوعية ونهضة تنموية. وأشاد العفاسي بمناسبة الذكرى الـ14 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، بإنجازات سموه على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف ان سموه صمام الامان في المنطقة بشكل عام والكويت بشكل خاص مؤكدا ان تاريخ الكويت سيخلد بكل فخر واعتزاز المسيرة المباركة لسمو امير البلاد -حفظه الله ورعاه- وجهوده المتواصلة للحفاظ على استقرار الكويت وتحقيق الخير والازدهار لأبنائها. وأوضح ان سمو الامير اولى اهمية خاصة لبناء المجتمع الكويتي والحفاظ على وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي ايمانا من سموه بأن وحدة الصف الكويتي هي الحصن المنيع لمواجهة التحديات الخارجية التي تشهدها المنطقة. وبين ان ابناء الكويت يشعرون بالفخر والاعتزاز لما شهدته الكويت في عهد سموه من انجازات تنموية في المجالات الخدمية والانتاجية كافة. وذكر ان سمو امير البلاد توج مكانة الكويت بتكريم غير مسبوق من قبل الامم المتحدة بمنحه لقب قائد العمل الانساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الانساني في سابقة فريدة في تاريخ المنظمة الدولية تخلد الدور المتميز الذي تقوم به الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساعدة دول العالم والمساهمة الفعالة في جهود الاغاثة الدولية. وتمنى العفاسي ان يديم الله على هذا البلد نعمة الامن والامان وان يديم على سمو امير البلاد الصحة والعافية ويمد في عمره ليتمكن من أداء رسالته الانسانية التي شملت العالم بأسره ويسدد خطاه لكل ما فيه رفعة ونماء وطننا الكويت.

وبدوره قال وزیر الصحة الدكتور باسل الصباح إن صاحب السمو أمیر البلاد مدرسة دبلوماسیة متفردة أرست دعائم الأمن والأمان والاستقرار في الكویت وقادت نھضتھا وحفظت أمنھا واستقرارھا. وأضاف أن سمو الأمیر سیاسي حكیم نافذ البصیرة وثاقب الرؤیة وقائد للانسانیة في وقت تعصف بالعالم موجات العنف والقلاقل والدمار مشددا على التمسك بنھج سموه لتحقیق تطلعاتھ نحو رفعة الكویت. وسأل الله عز وجل أن یسدد خطاه ویعینه على المضي قدما في قیادة وطننا في ھذه المرحلة الاستثنائیة التي تعیشھا المنطقة والعالم عبر سیاسته المتوزانة التي ساھمت في اعلاء مكانة الكویت على الصعید الدولي. وأكد الوزیر الصباح أن الكویت باقیة على نھجھا وفیة بعھودھا ثابتة على مبادئھا حریصة على بقاء روابطھا المتینة مع الجمیع من دون استثناء باذلة كل جھد لبث مبادئ السلام والقیم البشریة بین شعوب العالم كافة “وھو ما استحق معه أمیرنا -حفظه الله ورعاه- أن یكون قائدا للانسانیة من دون منازع”. وثمن حرص سمو الأمیر وسعیھ الدؤوب لزرع الثقة في دولة المؤسسات واحتراموالقانون وغرس قیم حب الوطن والتضحیة من أجله في قلوب المواطنین داعیا لسموه أن یبقیه ذخرا لوطنه وشعبه وأن یدیم علیه نعمة الصحة والعافیة.



من جهته رفع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية محمد الجبري إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – قائد العمل الإنساني أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه – رعاه الله – مقاليد الحكم التي تمثل عيدًا وطنيًّا كويتيًّا.

وأكد الجبري أن سمو أمير البلاد – رعاه الله – كان ولا يزال بعون الله – تعالى – المثل والقدوة للابن البار بالكويت والأخ المقدام لجميع أهلها، مستثمرًا سموه عبقريته السياسية في خدمة وطنه وشعبه فعرف عنه أنه «حكيم الكويت» في أوقات الشدة والرخاء على السواء.

وقال إن احتفال الكويت بمرور 14 عامًا على تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم إنما هو احتفال بقيم الوطنية والبذل والعطاء والمحبة والتسامح والإنسانية التي يتسم بها سموه – حفظه الله ورعاه – ورسخها ببصمات واضحة في كل موقع شغله وفي عقل وفكر كل من عمل معه أو اقترب منه على امتداد مسيرة سموه منذ ولوج سموه سلم العمل العام في مرحلة ما قبل الاستقلال.

وشدد على أنه حينما سجل نواب الأمة في مثل هذا اليوم قبل 14 عامًا إجماعًا قل نظيره على مبايعة سموه أميرًا لدولة الكويت إنما يؤكد ذلك ما يجمع عليه الشعب الكويتي من محبة وإعزاز وتقدير لسموه – حفظه الله ورعاه – صاحب الحكمة والشخصية الإنسانية والمبادئ والمواقف والإنجازات الوطنية الكبيرة التي حافظت على وحدة واستقرار وتقدم الوطن والتي جعلت من سموه قائدًا ورجل دولة من الطراز الأول ومثالًا حيًّا للمسؤول المحب المعطاء المتواضع.

وأشار إلى أن الرؤية الاستشرافية والمستقبلية التي يتمتع بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد – حفظه الله ورعاه – ارتكزت على مفهوم ترسيخ الأمن والتطور الحضاري وهو ما أكدته مسيرة سموه الوطنية طوال الأعوام الأربعة عشر الماضية وكانت عنوانًا للإنجازات السامية لسموه في جميع المجالات.

وأكد أن تلك الإنجازات يحصد ثمارها الأولية في الوقت الحاضر أبناء الكويت في مجالات الصحة والإسكان والتعليم والشباب وبناء الإنسان الكويتي إلى جانب دعم سموه غير المحدود للشباب وتمكينهم من تطوير قدراتهم في كل المجالات لبناء الشخصية الكويتية القادرة على النهوض بالوطن وحماية مقدراته واستقراره وتعزيز لحمته الوطنية على أسس وطنية خالصة.

وقال الوزير الجبري إن الكويت وطنًا ومواطنين تنعم في ظل قيادة سموه الحكيمة والرشيدة بمكانة إقليمية ودولية مرموقة ودور حضاري وإنساني ريادي لا يخطئه بصر أو بصيرة وقابل المجتمع الدولي ذلك بمنح سموه – رعاه الله – في 9 سبتمبر عام 2014 لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزًا للعمل الإنساني في تكريم أممي غير مسبوق من منظمة الأمم المتحدة.

ولفت في هذا الشأن إلى فوز الكويت بنجاح ساحق بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للعامين 2018 و2019 إذ حملت البلاد بقيادة سموه – رعاه الله – آمال وطموحات دول وشعوب العالم في العيش بسلام وأمن واستقرار داعمة ومساندة لكل المواقف الدولية من أجل أمن واستقرار العالم.

وأضاف أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وهب نفسه وكرس كل وقته وجهده لما فيه خير الكويت ورفعة شأنها وتعظيم مصالحها الوطنية على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية بمسيرة إنجازات تعتمد على رؤية صائبة وبصيرة نافذة من أجل الكويت وأهلها الأوفياء لسموه – حفظه الله ورعاه – فاحتلت الكويت مراتب متقدمة في المجالات كافة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الوزير الجبري اهتمام سموه الكبير بتعزيز الاقتصاد باعتباره عصب التنمية والتطور استطاعت الكويت من خلاله أن تشهد نهضة تنموية شاملة تحقق طموحات وآمال الكويت وطنًا ومواطنين في مستقبل مشرق يلفه الرخاء والازدهار والأمن والأمان وهو ما تؤكده رؤية سموه السامية للكويت الجديدة 2035.

وأشار إلى أن هذه الرؤية السامية يتم العمل على تنفيذها على قدم وساق لإحداث نقلة نوعية بكل المجالات وعلى مختلف الصعد لتواكب الكويت ركب الحضارة العالمية المعاصرة حيث يقتطف الكويتيون الآن بشائر ثمار تلك الرؤية.

وذكر أن احتفال أهل الكويت بهذه المناسبة الوطنية السامية يؤكد للعالم أجمع مدى فخر الكويتيين بسموه – حفظه الله ورعاه – ملتفين حول قيادته الحكيمة كالبنيان المرصوص ضاربين أروع المثل في الوحدة الوطنية التي غرسها سموه في نفوس أبنائه.

وشدد على أن العالم أجمع على حكمة وحنكة حضرة صاحب السمو – حفظه الله ورعاه – وتفرده في العمل من أجل نشر السلام وتحقيق الاستقرار في مختلف المناطق ومواصلة دوره الريادي في إخماد الأزمات وتعزيز التعاون في العالم، داعيًا المولى – تعالى – أن يحفظ ويمتع سموه – رعاه الله – بالصحة والعافية والعمر المديد ذخرًا وفخرًا للكويت والإنسانية جمعاء.

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، إن حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – جنبت الكويت تداعيات أزمات المنطقة والاضطرابات المتتالية مع المضي قدمًا في طريق العمل والإنجاز والاستقرار.

وأضاف الروضان أن سموه بدأ منذ 14 عامًا مسيرة جديدة من العمل والعطاء وسط تأييد شعبي ورسمي كبيرين وإجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأشار إلى التوجيهات السديدة لسمو الأمير الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل واستغلال موارد الكويت ومقوماتها لتحويلها إلى مركز مالي وتجاري دولي وتوج مرئياته وأفكاره برؤية «كويت جديدة 2035» التي تعتمد على استثمار طاقات شباب الكويت وتفتح الطريق أمامهم.

وأكد الروضان أن سموه – حفظه الله ورعاه – حمل هموم الوطن وتطلعات أبنائه وطموحاتهم في قلبه فعمل بجد وإخلاص من أجل إعلاء مكانة الكويت وتعزيز وجودها الإقليمي والدولي.

ولفت إلى بصمات وإنجازات سموه الكبيرة في كل المواقع والمناصب التي تولى مسؤوليتها فسموه عميد الدبلوماسية العربية إضافة إلى جهوده ودوره في تطوير الكثير من الدوائر والمؤسسات الحكومية في بداية قيام البلاد.

وبين أن سياسة سمو الأمير في التعامل مع القضايا الخارجية المرتكزة على مسيرة سموه الحافلة بالتجارب وما تمخضت عنه من تراكم الخبرات وحدس اتخاذ القرارات المصيرية نأت بالبلاد عن الصراعات الإقليمية التي أثرت كثيرًا في المنطقة.

ونوه بجهود سموه في لم الشمل بين الأشقاء العرب وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة جعلت الكويت محط أنظار العالم وتميزت بمكانة وتقدير كبيرين جعلها مركزًا للقرار وعاصمة للقمم الخليجية والعربية والإسلامية.

وذكر أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات واسعة خلال السنوات الثلاث الماضية ونجحت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة الأرضية لجذب الاستثمارات الخارجية ما وضع الكويت أول مرة ضمن أكثر 10 دول تحسنًا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة.

وتوجه إلى الباري – جل وعلا – أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يسدد خطاه ومساعيه الدؤوبة في حفظ مصالح البلاد.