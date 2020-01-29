عبد الله الكندري: قرارات وزيرة الشؤون تضر بالمصلحة العامة وأطالب بإلغائها

29 يناير 2020 || أبدى النائب عبدالله الكندري تحفظه على قيام وزيرة الشؤون الاجتماعية د.

غدير أسيري بإصدارالعديد من القرارات بعد استجوابها وتقديم طلب طرح الثقه بها.

واعتبر الكندري في تصريح صحفي بمجلس الأمة ان الوزيرة اتخذت هذه القرارات على حساب المصلحة العامة مشيرا إلى أنها قامت بتعيين 12 عضوا في 4 جمعيات تعاونية في محاولة واضحة منها لإقحام اتحاد التعاونيات في العمل السياسي، مؤكدا ان “هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا”.

وقال الكندري”رسالتنا واضحة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة إلغاء القرارات التي أصدرتها الوزيرة واعتبار هذه القرارات كأنها لم تكن لكي لا نكون أمام سابقة خطيرة ترسخ استغلال المناصب الوزارة وإصدار القرارات لكسب المواقف النيابية”.

«إع»