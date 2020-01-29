الرومي يعلن تأييده طرح الثقة بوزيرة الشؤون..ويطالبها بالاستقالة

29 يناير 2020 || أعلن النائب عبدالله الرومي تأييده طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية د.

غدير أسيري، داعيًا الوزيرة إلى الاستقالة.

وقال الرومي، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن قرار الوزيرة سحب صلاحيات د.

شفيقة العوضي في هيئة المعاقين، يثير علامة استفهام كبيرة ويبعث على الشك في أن الغرض منه إصلاحي.

وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل ما اتخذته الوزيرة بشأن التعيينات وسحب الصلاحيات لأن هذه القرارات ليست محل اطمئنان لدى النواب جميعًا.

وأضاف أن ” الدكتورة شفيقة العوضي من الكفاءات الوطنية المشهود لها ومن خلال تواجدي بلجنة الميزانيات وبعد أن تولت المسؤولية عن هيئة المعاقين لاحظنا انخفاض التجاوزات والمخالفات وبالتالي نتج عن ذلك حفظ المال العام”.

وأضاف “تفاجأنا كأعضاء أن مثل هذه الشخصية التي أوجدت أثرًا ماليًّا تشهد له التقارير تسحب صلاحياتها من قبل وزيرة الشؤون بعد استجوابها”، معتبرًا أن إجراء سحب الصلاحيات باطل شكلًا.

وقال ” لقد نقلت للوزيرة بعد الاستجواب أنه غير دستوري وكنت أنوي التحدث مؤيدًا للوزيرة في جلسة مناقشة طلب طرح الثقة، ولكن بعد هذه التعيينات وسحب الصلاحيات أقول لك عليك أن ترحلي لأنك لم تعودي محل ثقة لدينا”.

«إع»