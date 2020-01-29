العدساني: تجاوزات وقرارات جائرة في «الشؤون» تستوجب رحيل الوزيرة

29 يناير 2020 || طالب النائب رياض العدساني بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية د.

غدير أسيري، بعد تقديم طلب طرح الثقة بها، معتبرًا أن هذه القرارات محل شك وريبة.

وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة “رسالتي لرئيس الوزراء بوجوب إلغاء جميع القرارات التي اتخذتها وزيرة الشؤون، لا سيما أنها اتخذت قرارات وإجراءات بسحب صلاحيات وكل ذلك بينما نحن في فترة ريبة وشك إلى حين التصويت على طلب طرح الثقة بها”.

وأضاف ” على رئيس الوزراء إقالة الوزيرة أو أن تقدم هي استقالتها ويتم إيقاف تلك القرارات ومراجعتها، خاصة وأن رئيس الوزراء تحدث عن الدور الإصلاحي ويجب تفعيل هذا الدور”.

وأوضح أنه وقع على طلب طرح الثقة بالوزيرة ليس فقط قبل أن يستمع لردودها بل حتى قبل أن يستمع إلى مرافعة النائب المستجوب د.

عادل الدمخي، وذلك لأن الاستجواب يمثله ويعتبر نفسه شريكًا فيه.

وقال ” بالنظر إلى ما حصل من تجاوزات وقرارات جائرة وسلب لصلاحيات فالأصل هو أن ترحل الوزيرة “.

«إع»