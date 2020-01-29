«المالية»: استطلاع وجهات نظر كل الجهات المعنية بشأن مشروع قانون «الإفلاس»

29 يناير 2020 || استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس بحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وفريق الوزارة.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا فرعيًّا بسبب عدم استكمال النصاب، وارتأت بعد مناقشة وزير التجارة استدعاء جهات اقتصادية ومالية لسماع وجهات النظر المختلفة حول القانون.

وأوضحت أن القانون يتضمن 350 مادة ولذلك رأت اللجنة الاستماع إلى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور كبير في حالة إقرار القانون.

وأضافت أن القانون، إن تم إقراره، سوف يضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليًّا واقتصاديًّا، لافتة إلى أن القانون يهدف إلى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس لأنه بالسابق كان غير القادر يتم إشهار إفلاسه.

واعتبرت أن هذا القانون جاء لتغيير النظرة العامة حول قواعد الإفلاس، مبينة أن القانون الحالي موجود منذ 40 سنة ويعتبر إعدامًا للمفلس.

وأشارت إلى أن الجديد في مشروع القانون المقدم مبهر وينص على إنشاء 4 دوائر رئيسية هي الأمين ولجنة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس.

وبينت أن وجهة نظر اتحاد شركات الاستثمار إزالة كلمة إفلاس كونها قاسية وتعطي إيحاء بأن النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بكلمة تسوية وقائية، مؤكدة اتفاقها مع هذا الرأي.

وقالت الهاشم إن هذه القطاعات الأربعة الرئيسية في القانون يكون فيها إشهار الإفلاس هي آخر خطوة لوجود قانون محكم مكون من 350 مادة كذلك من ضمن مهام هذا القانون إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة بمعنى إلغاء إدارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك ناس متخصصون.

وأضافت “كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل مما يجعلنا سوقًا متقدمًا وحديثًا في هذا المجال”، لافتة إلى أن البنك المركزي صرح بأنه بصدد تقديم مشروع بقانون الاستقرار المالي.

وطالبت الهاشم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون لأنه سيوفر لهم الحماية في موضوع السداد.

من جهة أخرى قالت الهاشم، إن اللجنة اجتمعت بصورة فرعية لعدم اكتمال النصاب بحضور النائبين خلف دميثير وماجد المطيري وتغيب عدد من النواب.

وأضافت الهاشم ” وصلتني أربعة اعتذارات من أعضاء اللجنة، وهذا معناه العدول عن الاستقالة لأنه وفقًا للمادة 17 من اللائحة من يعتذر فأنه يعدل عن الاستقالة، لافتة إلى أن الاعتذارات وصلت من النواب صالح عاشور ود.

بدر الملا ود.

محمد الحويلة أما د.

عودة الرويعي فهو موجود في مهمة رسمية خارج البلاد.

واعتبرت الهاشم أن هناك نوعًا من التهاون في واجب وطني، وخاصة أن هناك قوانين مهمة من بينها قانون التسوية الوقائية وقانون إعادة الهيكلة والإفلاس.

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