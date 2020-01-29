“شؤون الإسكان”: “الرعاية السكنية” وزعت 66.5 ألف وحدة سكنية منذ 2014

*سندعو الوزراء المعنيين والبيئة لمعرفة أين وصلوا في إزالة إطارات ارحية

ناقشت لجنة شؤون الإسكان اليوم ، مشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني لمستحقي الرعاية السكنية والمعوقات التي حالت دون تنفيذه، ومشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية لمستحقي الرعاية السكنية، وتوزيعات مستحقي الرعاية السكنية.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قامت بتوزيع 66 ألف و500 وحدة سكنية خلال السنوات الست الماضية مقارنة بتوزيعات الهيئة التي وصلت الى 97 ألف وحدة منذ بداية تطبيق قانون توزيع الأراضي حتى عام 2014.

وأشار الكندري إلى تلقيه الكثير من الأسئلة من المواطنين عبر حسابه الخاص على «تويتر» يستفسرون فيه عن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وعن العوائق التي تشوبها وكذلك لعرض ملاحظاتهم.

وأكد أن كل المشاريع الموجودة في المؤسسة محط متابعة من اللجنة الإسكانية خاصة، وانه كرئيس لهذه اللجنة منذ سنوات فإنه عايش على الواقع هموم المواطنين والشباب الكويتي.

وعن عوائق منطقة جنوب سعد العبدالله قال الكندري، ان هناك العديد من العوائق في هذه المنطقة، مضيفاً أنه سيوضح للجميع الى اين وصلت الإجراءات الحكومية في هذا الشأن بكل شفافية ووضوح.

وأشار الكندري إلى تشكيل لجنة تحت مسمى «لجنة الخدمات في مجلس الوزراء» مهمتها متابعة إزالة هذه العوائق، مضيفاً “تمت إزالة سكراب البلدية بالكامل وإزالة مواقع الدراكين ونقل ترخيص موقع لشركة المعادن من قبل الهيئة العامة للصناعة الى موقع جديد بعد انتهاء إجراءات ديوان المحاسبة من الرقابة المسبقة لهذا العقد”.

وأوضح ان الدراسات الأولية لأعداد الإطارات في منطقة «ارحية» أشارت إلى وجود ما بين 30 – 35 مليون إطار، تجاوز عددها الآن 60 مليون إطار وتم طرح مشروع على الهيئة العامة للبيئة لإزالة تلك الإطارات خلال سنة من الآن.

ولفت الكندري الي ان اللجنة الاسكانية ستوجه دعوة إلى الوزراء المعنيين وإلى الهيئة العامة للبيئة وباقي الجهات الحكومية المتعلقة بها لمعرفة اين وصلوا في مشروع إزالة الإطارات.

وفيما يخص هيئة الزراعة قال الكندري أنه تم تخصيص مواقع بديلة لإحدى شركات الدواجن وكان هناك اتفاق على تعويض مادي للشركة جراء انتقالها إلى منطقة أخرى، معرباً عن أسفه أن وزارة المالية لم تقم حتى الآن بتسليم الشركة الدعم المخصص لها كتعويض مادي.

ولفت إلى أنه أبلغ وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رنا الفارس بضرورة مخاطبة وزيرة المالية مريم العقيل بتعويض الشركة والبدء في انتقالهم لمواقعهم الجديدة.

وفيما يخص جنوب عبدالله المبارك أوضح الكندري أنه كان هناك تأخير في تصليح الطرق والأسفلت، مطالباً وزير النفط بضرورة توفير البيترومين المناسب.