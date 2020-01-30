أحمد الفضل: تخصيص عيادة بالمستوصفات الطبية للحجز المسبق للمواعيد عبر تطبيق وموقع وزارة الصحة

تقدم النائب أحمد نبيل الفضل بإقتراح برغبة بتخصيص عيادة بالمستوصفات الطبية للحجز المسبق للمواعيد عبر تطبيق وموقع وزارة الصحة، جاء فيه:

“نظرا لما تعانيه المراكز الصحية والمستوصفات في مختلف المناطق من كثافة في اعداد المراجعين في أوقات متقاربة، ورغبة في تنظيم آلية المراجعة خدمة للمواطنين والمراجعين وكي لا يكون هناك ازدحام في وقت واحد مع ظروف مرضية متفاوتة للمرضى.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر:

«نص الاقتراح»

تتولى وزارة الصحة تخصيص عيادة واحدة على الأقل بالمستوصفات الطبية في مناطق الكويت كافة للمرضى الذين يحجزون مواعيدهم مسبقاً عبر تطبيق وموقع وزارة الصحة وتكون لهم الأولوية بالدخول على الطبيب في تلك العيادات عند الحضور في الموعد المحدد لهم مسبقاً، مع استمرار العمل في العيادات الأخرى التي تستقبل المراجعين من المرضى دون موعد مسبق، مع التزام مراجعي العيادات التي لا تعمل بنظام المواعيد في الانتظار بحسب الدور لأسبقية الحضور مع تقدير الطبيب المعالج للحالات الحرجة التي لها الأولوية، ودون الاخلال بالأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.”