عادل الدمخي: «تفقد أوضاع السجون» ضمن أولويات «حقوق الإنسان» البرلمانية

عقدت لجنة حقوق الإنسان اليوم اجتماعا فرعيا حددت خلاله أولوياتها للمرحلة المقبلة، كما أعلنت عن زيارة سوف تقوم بها اللجنة إلى السجون لتفقد أوضاعها.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن اللجنة حددت مجموعة من الأولويات منها النظر في قوانين الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير ومناقشة موضوع تجار الإقامات والاتجار بالبشر.

وبين أن من الأولويات التي حددتها اللجنة موضوع المراجعة الدولية الثالثة لملف الكويت في حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بما يتضمنه من التزامات وانتقادات ولفت النظر إلى مدى تقدم الكويت بهذا الملف وكذلك ما رصد عليها من ملاحظات ومخالفات ومن تعهدات تقبلتها دولة الكويت.

وأفاد الدمخي أن من ضمن أولويات اللجنة أيضا متابعة الديوان الوطني لحقوق الانسان والقيام بزيارة لمقر الديوان الجديد، وملف حقوق المقيمين بصورة غير قانونية وقانون الحقوق المدنية لهذه الفئة.

وبين أن من ضمن الأولويات تفقد أوضاع السجون ومراكز التوقيف والاحتجاز والتأكد من مدى التزامها بالتوصيات التي وردت في تقريرين سابقين للجنة، معلنا عن زيارة ستقوم بها اللجنة للسجون.