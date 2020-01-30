عسكر يقترح تعديل لائحة البعثات الدراسية بإضافة مرافق للمبتعثة العزباء

30 يناير 2020 || أعلن النائب عسكر العنزي تقديمه اقتراحًا برغبة لتعديل لائحة البعثات الدراسية فيما يتعلق بمرافق طالب البعثة.

وجاء في مقدمة الاقتراح: ورد في لائحة الابتعاث في وزارة التعليم العالي تعريف مرافق طالب البعثة بأنه: «هو الذي يرافق طالب أو طالبة البعثة من الزوجة أو الزوج والأبناء فقط لا غير».

ونظرًا لكثرة المشكلات التي تعترض طريق الطالبات المبتعثات بشكل خاص للدراسة في الخارج، وذلك لوجود الفرق الكبير في البيئة الاجتماعية والأخلاقية والفكرية، وانطلاقًا من المادة الثانية من الدستور، وتأكيدًا لأهمية توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والتربوي، ومسايرة لتطوير التشريعات الخاصة بإصلاح المنظومة التعليمية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: ” تعديل لائحة البعثات الدراسية فيما يتعلق بمرافق طالب البعثة بحيث يجب أن يرافق الطالبة العزباء المبتعثة أحد والديها أو أحد أشقائها أو أي قريب يعد محرمًا لها، وأن تتكفل الوزارة بمصاريف السفر والإقامة “.

«ع.

إ»