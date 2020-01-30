سمو رئيس الوزراء يشمل برعايته وحضوره مراسم رفع العلم بمركز جابر الثقافي

30 يناير 2020 || تحت رعایة وحضور سمو الشیخ صباح الخالد رئیس مجلس الوزراء جرت الیوم مراسم رفع العلم بمركز جابر الأحمد الثقافي في ساحة العلم وانطلاق الاحتفالات الشعبیة بالعید الوطني وذكرى التحریر والذكرى الرابعة عشرة لتولي صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – مقالید الحكم.

وبدأ الحفل بمراسم رفع العلم الوطني عقب ذلك فقرات أدبیة وفنیة وطنیة قدمتھا جھات حكومیة وأھلیة مختلفة.

وأعرب سموه، في تصریح صحفي بعد الحفل، عن خالص تھانیه لحضرة صاحب السمو أمیر البلاد وسمو ولي العھد – حفظھما الله ورعاھما – بھذه المناسبات العزیزة، مؤكدًا أن ھذه الاحتفالات تجسد تكاتف وتلاحم شعب الكویت والتفافه حول قیادته وتجدید العھد لقائد مسیرته وراعي نھضته.

ونوه سموه بما تحقق من إنجازات في عھد سمو أمیر البلاد – حفظه الله ورعاه – مضیفًا أن رؤیة سموه التنمویة تمثل انطلاقة لمسیرة التقدم والتطور والبناء وتحقیق المزید من الإنجازات والرخاء والازدھار للوطن والمواطنین.

وعبر سموه عن خالص تھانیه للمواطنین بھذه المناسبات السعیدة على قلوب الجمیع، مشیرًا إلى أن الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال ومرور 29 عامًا على التحریر يضیفان صفحات ناصعة ومضیئة في تاریخ وطننا الغالي ويشكلان ملحمة وطنیة فریدة قادھا أبناء الوطن الشرفاء وكل من یعیش على أرض الكویت.

واستذكر سموه بالتقدیر التضحیات البطولیة التي سطرھا أبناء الكویت إبان الغزو الغاشم وصمودھم الكبیر في الدفاع عن وطنھم مما كان له أبلغ الأثر في دحر العدوان وإعادة إعمار البلاد.

حضر الحفل نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الشیخ أحمد المنصور وعدد من الشیوخ والوزراء والمحافظین وكبار المسؤولین بالدولة وعمید السلك الدبلوماسي سفیر جمھوریة السنغال لدى الكویت عبدالأحد امباكي.

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