الأمين العام لـ«التعاون الخليجي»: منظومة المجلس حافظت على تماسكها وتضامنها وأمنها

30 يناير 2020 || أكد الامین العام لمجلس التعاون لدول الخلیج العربیة الدكتور عبد اللطیف الزیاني ان منظومة مجلس التعاون حافظت على تماسكھا وتضامنھا وأمنھا واستقرارھا وواصلت تعاونھا المشترك وعززت مكانتھا الاقلیمیة والدولیة ودورھا الایجابي البناء.

جاء ذلك في كلمة للزیاني خلال حفل نظمته الأمانة العامة للمجلس في مقرھا بالریاض بمناسبة التسلم والتسلیم للأمانة العامة بین الأمین العام الدكتور عبد اللطیف الزیاني والأمین العام المعین الدكتور نایف الحجرف الذي سیتسلم مھام عمله أمینا عاما لمجلس التعاون اعتبارا من الأول من فبرایر المقبل بحضور سفراء دول مجلس التعاون لدى السعودیة.

وقال الزیاني إن المنطقة شھدت في السنوات التسع الماضیة تطورات متلاحقة شملت حروبا وصراعات وأزمات وتحدیات متعددة على كافة المستویات خلفت وراءھا خسائر بشریة ومادیة كبیرة وملایین اللاجئین والمھجرین في العدید من الدول .

وبین أن منظومة مجلس التعاون تمكنت بالرغم من كافة التحدیات من انجاز العدید من أھدافھا المشتركة ومشروعاتھا التكاملیة الطموحة معربا عن ثقته بأن “ھذه المسیرة المباركة سوف تواصل انطلاقتھا إلى آفاق أشمل وأوسع من التعاون والتكامل والترابط .

ووجه الزیاني التحیة للأمین العام المعین نایف الحجرف مھنئا ومباركا له ثقة قادة دول المجلس -رعاھم الله- لتولیه مھام الأمانة العامة.

من جانبه قال الحجرف في كلمته إن مجلس التعاون ھدیة من القادة المؤسسین مشیرا إلى أن أكبر وفاء لھم ھو الحفاظ علیه بما یمتلكه من مقومات وامكانات قویة، كما اعرب عن تطلعه لمزید من التقدم والنجاح لمسیرة العمل الخلیجي.

«إع»