الغانم: أي تسوية لا تحقق مطالب الفلسطينيين المشروعة لن تنجح

30 يناير 2020 || أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن ما يسمى بصفقة القرن والتسويق لسلام مفترض في الشرق الأوسط لن ينجح طالما كانت التسوية غير متكافئة ولا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة و المثبتة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال الغانم في تصريح صحفي ” إن أي جهد دولي او إقليمي باتجاه السلام هو جهد مقدر من الناحية المبدئية الا ان هذا السلام يجب أن يكون حقيقيا وعادلا ومنصفا”.

وأضاف” ان حجر الزاوية في اي حديث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يستند اولا واخرا الى حقوق الفلسطينيين كاملة غير منقوصة وإنهاء الاحتلال، وعدا ذلك سيكون الحديث أقرب إلى العبث واضاعة الوقت”.

وأضاف ” لا تسوية مقبولة من دون دولة فلسطينية حرة وكاملة السيادة ولا تسوية من دون تلبية مطالب الشعب الفلسطيني في السيادة والحدود والقدس والمياه واللاجئين وإزالة المستوطنات كافة التي بنيت منذ عام ١٩٦٧ “.