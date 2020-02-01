ماجد المطيري يستعجل مناقشة وإقرار تعديلات «التأمينات الاجتماعية» في الجلسة المقبلة

01 فبراير 2020 || طالب النائب ماجد المطيري بضرورة منح صفة الاستعجال لتقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يخص الاستبدال والقرض الحسن للمتقاعدين لمناقشتهما وإقرارهما في الجلسة المقبلة .

وقال المطيري تصريح صحفي إن موضوعي الاستبدال والقرض الحسن من الموضوعات المهمة جدا التي تمس المتقاعدين وهم شريحة كبيره من ابناء الكويت مؤكدا ضرورة تعاون السلطتين من اجل الخروج بأفضل صورة للقانونين لدعم المتقاعدين ورفع الأعباء عنهم.

وأشار المطيري الى ان تقرير اللجنة المالية منجز منذ اشهر وكان على المجلس ان ينظر في التقرير في الجلسات الماضية لكن استقالة وتشكيل الحكومة الجديدة ساهما في تأخيره.

وبين ان الفرصة الآن باتت مواتية جدا للخروج بانجاز جديد لمجلس الامة من خلال اقرار «الاستبدال» الذي ينتظره آلاف المتقاعدين.

وطالب المطيري النواب بأن ينتصروا للمتقاعدين من خلال مناقشة وإقرار الاستبدال في الجلسة المقبلة خاصة انه ومجموعة كبيرة من النواب تقدموا في وقت سابق بطلب استعجال لرئيس مجلس الأمة لمنح التعديلين على قانون «التأمينات» صفة الاستعجال تمهيدا لإقرارهما.

«إع»