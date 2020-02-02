الحساب الختامي لـ«الجمارك» على طاولة «الميزانيات» البرلمانية

تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اجتماعا اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك عن السنة المالية 2018/2019 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للجمارك، وزارة المالية، جهاز المراقبين الماليين، ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية.

كما تناقش لجنة المرافق العامة البرلمانية خلال اجتماعها اليوم، تكليف اللجنة بالتحقيق في أسباب خسائر المنتج النباتي الكويتي، بحضور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب وممثلين عن وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الإعلام «نائب المدير العام لثروة النبات بالهيئة العامة للزراعة» ورئيس اتحاد المزارعين الكويتيين.