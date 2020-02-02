«فيروس كورونا» و«الشهادات المزورة» على جدول أعمال جلسة الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من ستة عشر بنداً وستة وثمانين فقرة.

ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بنود التصديق على المضابط والرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة، ومواصلة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

وينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات «2016/2017_2019/2020».

ومدرج على جدول الأعمال 13 طلباً للمناقشة بشأن فيروس كورونا وقضايا الإسكان والشهادات المزورة والمقيمين بصورة غير قانونية وشغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة وتزوير وثائق الجنسية الكويتية والطائرات الكاراكال والتلاعب في تسجيل عناوين السكن وإصلاح الطرق والرعاية الصحية والتعليم.

ويحتوي جدول الأعمال على 3 اقتراحات بقرارات من أهمها تشكيل لجنة مشتركة تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.

ويشتمل الجدول على 58 تقريراً للجان المختلفة أهمها العمل في القطاع الأهلي وتقريري اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للطرق والنقل البري الهيئة العامة للوقاية من المخدرات والأشخاص ذوي الإعاقة.