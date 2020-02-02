الشاهين يقترح إعفاء المعلمين من المهام الإدارية في المدارس

02 فبراير 2020 || أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا برغبة لإعفاء جميع المعلمين من المهام الإدارية بالمدرسة، وتعيين موظفين إداريين كويتيين للقيام بالمهام الإدارية في المدارس.

ونص الاقتراح على ما يلي: يقوم المعلم بدور أساسي في عملية التعليم، ويكمن دوره في رفع مستوى التحصيل العلمي لطالب العلم وتأهيله لخدمة المجتمع، وهذا العمل يتطلب تفرغ المعلم للتعليم حتى يستطيع تطوير الوسائل التعليمية.

ولكن نجد المعلم في الكويت يسند إليه مهام إدارية بالمدرسة مثل المناوبات والاشراف الإداري على الأجنحة والفصول، وهذه المهام تعتبر عبئا على المعلم وتؤثر سلباً على دوره التعليمي.

وعليه أتقدم بالاقتراح برغبة التالي : يعفى جميع المعلمين من المهام الإدارية بالمدرسة، وتقوم وزارة التربية بتعيين موظفين إداريين كويتيين للقيام بالمهام الإدارية بالمدارس، ليتفرغ المعلمون والمعلمات للأدوار التعليمية والتربوية المناطة بهم.

«إع»