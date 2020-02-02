نواب يطالبون بتخصيص ساعة لمناقشة تداعيات «صفقة القرن» الجلسة المقبلة

تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة بطلب تخصيص جزء من جلسة مجلس الأمة المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 فبراير الجاري لمدة ساعة وذلك لمناقشة تداعيات صفقة القرن، وبيان موقف مجلس الأمة الكويتي منها.

وقال النواب في الطلب «تحتل القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى أهمية بالغة لدى الشعب الكويتي»، لافتين الى ان «للمواقف الحكومية والبرلمانية والشعبية الكويتية المؤيدة للحقوق الفلسطينية دور في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي».

وأشاروا الى ان الطلب المقدم يأتي «انتصارا للحق الفلسطيني ومواجهة لكل انواع الظلم والإجرام المرتكب بحق المقدسات الإسلامية ومن ذلك ما يسمى بصفقة القرن المشبوهة والمرفوضة عربيا وإسلاميا وإنسانيا».