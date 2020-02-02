العقيل تبحث مع نظيرها الفلبيني عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

02 فبراير 2020 ||بحثت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل مع وزير العمل الفلبيني والوفد المرافق عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت العقيل في تصريح صحفي عقب استقبالها للوفد اليوم الاحد ان من بين الموضوعات التي تم بحثها قضية العاملة الفلبينية التي توفيت في الاونة الاخيرة.

واكدت خلال اللقاء رفضها لما تعرضت له هذه العاملة مشددة على ان ما حدث امر غير مقبول وان الشعب الكويتي كافة لا يقبل باي انتهاكات لحقوق العمالة في البلاد.

وشددت على ان قضية العاملة الفلبينية منظورة امام القضاء الكويتي النزيه معربة عن ثقتها في القضاء الكويتي ومؤكدة على تطبيق القانون على الجميع.

واشادت في هذا الصدد بعمق العلاقات الثنائية بين الكويت والفلبين مبينة ان حادثة وفاة العاملة الفلبينية هي حالة نادرة ويجب ان لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.

ولفتت العقيل الى ان دولة الكويت تستقبل شهريا اعدادا كبيرة من العمالة الفلبينية التي تأتي الى الكويت لتعمل في ظل سوق عمل مستقر ويحافظ على حقوق العمالة بشكل دائم مضيفة ان عدد العمالة الفلبينية التي دخلت الكويت الشهر الماضي يقارب 10 الاف عامل وعاملة.

واشارت العقيل الى انه تم خلال هذا اللقاء شرح تطورات اوضاع العمالة واستعراض كافة القوانين والقرارات التنظيمية الجديدة والاستماع الى كافة وجهات النظر التي تبديها الوفود الدبلوماسية والعمل على تذليل اي عقبات تواجه العمالة الوافدة.

وقالت انه سيتم خلال زيارة الوزير الفلبيني والوفد المرافق اجراء لقاءات مع الوفد للتباحث بشأن تنفيذ الاتفاقية العمالية بين الكويت والفلبين والوصول الى افضل النتائج في مجال العمالة المنزلية.

يذكر ان اللقاء بين الوزيرة العقيل والوزير الفلبيني والوفد المرافق له عقد بحضور سفير دولة الكويت في الفلبين مساعد الذويخ.

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