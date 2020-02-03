عقد أعمال الدورة الـ15 للجنة التوجيه المشتركة بين الكويت والمملكة المتحدة

02 فبراير 2020 || عقدت اليوم الأحد في دولة الكويت أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة التوجيه المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.

ترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله وترأس الجانب البريطاني فيها وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أندرو موريسون.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مسيرة علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة وما حققته لجنة التوجيه المشتركة خلال مسيرتها في الأعوام الماضية من توطيد لعلاقات الصداقة وترسيخ لأوجه تلك العلاقات.

كما تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل التنسيق بين دولة الكويت والمملكة المتحدة لمواجهتها.

يذكر أن لجنة التوجيه المشتركة قد تم انشاؤها خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- إلى لندن عام 2012، يرأس الجانب الكويتي فيها نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ويرأس الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولين على مستوى عال من الجهات الحكومية في كلا البلدين وتعقد اجتماعها بصفة نصف سنوية بالتناوب بين الكويت ولندنوقد تمكنت اللجنة على مدى الأعوام الماضية منذ إنشائها من تحقيق تقدم كبير وملموس على كافة أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والتي منها تطبيق الفيزا الالكترونية التي سهلت على المواطنين الكويتيين الحصول على التأشيرة إلى بريطانيا وتيسيير إجراءات الطلبة الكويتيين الدارسين في بريطانيا إضافة إلى المرضى الكويتيين ناهيك عن تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وغيرها من أوجه العلاقات.

وقد تم في وقت لاحق التوقيع على ثلاث اتفاقيات، الأولى اتفاق تعاون بين جمعية المهندسين الكويتية ومجلس المهندسين «المملكة المتحدة» وقعها عن الجانب الكويتي المهندس فيصل دويح العتل ومن الجانب البريطاني السيد مايك مكلوفلين، والثانية مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والإدارة للتنمية الدولية للمملكة المتحدة في التنمية الدولية وقعها عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبدالوهاب البدر وعن الجانب البريطاني الدكتور أندرو موريسون، والثالثة خطة العمل الخامسة عشرة لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية البريطانية وقعها عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ووقعها عن الجانب البريطاني الدكتور أندرو موريسون.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية السفير وليد علي الخبيزي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا والسفير أيهم عبداللطيف العمر مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير وسفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت مايكل دافنبورت والوفد المرافق للوزير.