الرئيس الغانم: تخصيص ساعتين لمناقشة استعدادات «الصحة» لمرض كورونا .. وساعتين لمناقشة «صفقة القرن» خلال جلسة الغد

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم استعجال المجلس النظر في جلسته العادية غدا الثلاثاء في طلبي مناقشة أحدهما بشأن استعدادات الجهات الحكومية لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» وآخر حول «ما يسمى بصفقة القرن» بناء على طلب النواب.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة اليوم الاثنين انه بناء على رغبة مجموعة كبيرة من النواب سيتم استعجال طلب مناقشة بشأن مدى استعداد الحكومة وخاصة وزارة الصحة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد».

وأضاف انه سيتم النظر في طلب المناقشة بعد الانتهاء من بنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة والاسئلة وذلك بتخصيص ساعتين حيث ستقدم وزارة الصحة عرضا سائلا المولى عز وجل ان يحمي البلاد والشعب الكويتي من الفيروس.

وأشار الى تقدم مجموعة كبيرة من النواب بطلب مناقشة حول مايسمى «صفقة القرن» حيث سيتم طلب فتح بند ما يستجد من اعمال ثم طلب ادراجه في جدول اعمال جلسة الغد لمناقشته معتبرا إياه “طلبا لا يحتمل التأجيل”.

وردا على سؤال بشأن ادراج بند التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري التي تم قبول استقالتها قال الغانم ان هذا البند لن تتم مناقشته في جلسة الغد.

وأوضح انه “تم إدراج البند لعدم اعلامنا باستقالة الوزيرة رسميا الا امس الاحد وبناء على ذلك ستتلى في بداية الجلسة مراسيم قبول الاستقالة ومراسيم التكليف”.

وذكر رئيس مجلس الامة ان المجلس سيحاول استكمال آخر المتحدثين في بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اعلن الخميس الماضي صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري ومرسوم آخر بتعيين المهندس وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة الى عمله وزير دولة لشؤون البلدية.