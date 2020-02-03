«الخارجية»: عزم كويتي فلبيني على تعزيز العلاقات في مجال العمالة المنزلية

03 فبراير 2020 || قال مساعد وزیر الخارجیة للشؤون القنصلیة سامي الحمد إن الجانبین الكویتي والفلبیني أكدا، عقب اجتماع اللجنة المشتركة الكویتیة الفلبینیة بشأن العمالة المنزلیة، عزمھما المشترك على تعزیز العلاقات الثنائیة وبالأخص في مجال تشغیل العمالة المنزلیة.

وأضاف الحمد في بیان صحفي الیوم أن اللجنة المشتركة الكویتیة الفلبینیة بشأن العمالة المنزلیة اجتمعت على مدى یومین حیث تم الاطلاع على ما جاء في اتفاقیة تشغیل العمالة المنزلیة المبرمة بین حكومة دولة الكویت وحكومة جمھوریة الفلبین والموقعة في 11 مایو 2018 إذ تم عرض بنودھا للمناقشة وكذلك الاطلاع على عقد استقدام العمالة المنزلیة «الثنائي والثلاثي».

وأوضح أن الجانبین توافقا على تفسیر بنود عقد العمل ومن ثم صیاغته وتعدیل بعض ھذه البنود بما یلائم القوانین المحلیة ذات الصلة كما اتفق الجانبان على ضرورة اعتماد العقد الثنائي والثلاثي والذي جاء في القرار الوزاري «2015/68» وذلك بعد إضافة التعدیلات التي اتفق علیھا الطرفان.

وأشار إلى أن الجانبین عبرا عن عزمھما المشترك على تعزیز العلاقات الثنائیة وبالأخص في مجال تشغیل العمالة المنزلیة بما یحقق المصلحة لكل الأطراف وعلى كافة القضایا المتعلقة بھذا الشأن وبما لا یعارض القوانین واللوائح في الكویت «مقر العمل».

وذكر أن الجانبین اتفقا على التنسیق بین سفارة جمھوریة الفلبین في الكویت والجھات الرسمیة كوزارة الخارجیة والھیئة العاملة للقوى العاملة وذلك عند مواجھة أي مشكلة أو قضیة تتعلق بالرعایا الفلبینیین بدولة الكویت.

وفي ختام الاجتماع تم التوقیع على محضر الاجتماع والذي تضمن الاتفاق على البنود الخاصة بعقد العمل.

وشارك في ھذه الاجتماعات سفیر الكویت في الفلبین مساعد الذویخ ونائب المدیر العام لشؤون العمالة في الھیئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ومن الجانب الفلبیني القائم بالأعمال محمد نور الدین لوموندوت إضافة إلى الجھات المعنیة والمسؤولین المعنیین في وزارة الداخلیة.

«إع»