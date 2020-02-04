الدقباسي: إقرار تعديلات «التأمينات الاجتماعية» يحقق صالح المتقاعدين ولا يضر بالخزانة العامة

04 فبراير 2020 || قال النائب على الدقباسي إن مجلس الأمة أمام فرصة للتخفيف عن كاهل المتقاعدين ، حال إقراره تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن «الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن» في الجلسة المقبلة، مؤكدا أهمية القضية للمتقاعدين والأسر الكويتية بشكل عام.

وأوضح الدقباسي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ” المجلس سيد قراراته وصاحب القرار بالبت في تعديل القانون، مؤكدا أنه لا يسبب ضررا على الخزانة العامة”.