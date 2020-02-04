الدقباسي: إقرار تعديلات «التأمينات الاجتماعية» يحقق صالح المتقاعدين ولا يضر بالخزانة العامة

04 فبراير 2020 || قال النائب على الدقباسي إن مجلس الأمة أمام فرصة للتخفيف عن كاهل المتقاعدين ، حال إقراره تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية بشأن «الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن» في الجلسة المقبلة، مؤكدا أهمية القضية للمتقاعدين والأسر الكويتية بشكل عام.
وأوضح الدقباسي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن ” المجلس سيد قراراته وصاحب القرار بالبت في تعديل القانون، مؤكدا أنه لا يسبب ضررا على الخزانة العامة”.
وأضاف”نحن امام فرصة لإقرار التعديل بشكل حضاري ودستوري يعود بالنفع على الاسرة الكويتية والمجتمع”، مضيفا ان ” الاقرارات مستحقة في ظل تدني رواتب المتقاعدين ودفعهم ربع الراتب كأقساط للقرض الحسن من التأمينات بما يزيد أعباء الأسر”.
واعتبر الدقباسي أن هذه التعديلات المستحقة تحقق الغاية من القسم الدستوري بالمحافظة على مصالح الشعب، داعيا المتقاعدين إلى حضور الجلسة لمؤازرة التعديل والتعجيل بإقراره والبت في القضية.
«إع»