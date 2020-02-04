الرئيس الغانم: جلسة 18 فبراير قائمة وترحيل جلسة الثالث من مارس إلى العاشر من مارس

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن جلسة ١٨ فبراير قائمة في موعدها بعد رفض طلب تقديمها، مشيرًا إلى ترحيل جلسة الثالث من مارس إلى العاشر من الشهر نفسه.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة “بالنسبة لمواعيد الجلسات، فكلامي كان واضحًا في الجلسة، ففي السابق كان هناك طلب لتقديم جلسة يوم 18 فبراير إلى يوم 11 من نفس الشهر”.

وأوضح الغانم أنه لم تتم الموافقة على هذا الطلب بسبب ظروف بعض النواب والحكومة، مضيفًا “أن جلسة يوم 18 فبراير ستبقى في موعدها، بما معناه أنه في شهر فبراير جلسة يومي 18 و19 قائمة وموجودة”.

وذكر أن” جلسة يوم 3 مارس هي التي تم تأجيلها إلى يوم 10 مارس وأن عدد الجلسات نفسه، ففي شهر فبراير لم يمس جدول الجلسات، إنما جلسة يوم 3 مارس هي التي تم تعديلها إلى يوم 10 مارس”.