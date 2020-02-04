السبيعي: “المرأة والأسرة” تبدأ التحقيق بشأن “أولوية توظيف أبناء الكويتيات”.. الأسبوع المقبل

أكد مقرر لجنة المرأة والأسرة النائب الحميدي السبيعي أن اللجنة سوف تنجز تقريرها في شأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مدى التزام الجهات الحكومة بأولوية توظيف أبناء الكويتيات من بعد المواطنين بشكل حيادي.

وقال السبيعي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب تشكيل لجنة تحقيق في مدى التزام الوزارات وديوان الخدمة المدنية بتطبيق قرارات مجلس الوزراء والقرارات المتعلقة بتوظيف أبناء الكويتيات.

وأوضح أن قرار مجلس الوزراء ينص على أن تكون أولوية التوظيف بعد الكويتيين لأبناء الكويتيات.

ولفت إلى أن النواب سبق أن طالبوا مختلف الجهات بأن تكون أولوية التوظيف لأبناء الكويتيات ونتيجة لعدم التجاوب من قبل أكثر الوزارات وخصوصا وزارة التربية في هذا الجانب قرر النواب تقديم هذا الطلب واتباع آلية التحقيق في هذا الموضوع.

وأكد أنه بعد أن وافق المجلس على الطلب وأصبح التحقيق في عهدة لجنة المرأة والأسرة تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة على حضور وزير التربية وجميع أركان الوزارة إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة يوم الاربعاء الموافق 12 فبراير الجاري.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة تزويدها بالبيانات المتعلقة بأعداد من تم توظيفهم خلال السنوات الثلاث الماضية وجنسياتهم وأقسامهم والآليات التي اتبعت في التوظيف.

وكشف السبيعي عن أن اللجنة ستدعو رئيس ديوان الخدمة المدنية لحضور الاجتماع القادم.

وقال إن اللجنة سوف تظهر كل الأسباب التي أدت لعدم توظيف أبناء الكويتيات وستضع النقاط على الحروف ولن تسمح بعدم تعيينهم.

وأوضح أن اللجنة ستشمل بتحقيقها كل الوزارات وستقدم تقريرها خلال 3 أشهر، مؤكدا أن اللجنة ستلزم كل الوزارات بالقرارات الصادرة في شأن توظيف أبناء الكويتيات.

وأكد أن اللجنة لن تخذل الكويتيات وابنائهن، وتلمس معاناتهم ومطالباتهم التي لم تتم الاستجابة لها من قبل المعنيين.

وتعهد السبيعي بأن أي وزير لا يلتزم بأولوية التعيين لأبناء الكويتيات سيصعد إلى المنصة فور انتهاء اللجنة من إنجاز تقريرها المحايد بهذا الشأن.