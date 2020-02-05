“الأمة”: تكليف “المرأة” التحقيق في عدم التزام المؤسسات الحكومية بأولوية توظيف أولاد الكويتية

مناقشة تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسة 10 مارس المقبل

إحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن دراسة فرز العسكريين إلى لجنة الميزانيات

تأجيل طلب مناقشة القضية الفلسطينية أو “صفقة القرن” إلى الجلسة التكميلية اليوم

الغانم: رفع طرح الثقة بوزيرة الشؤون من جدول الأعمال إثر قبول استقالتها

جلسة 18 فبراير قائمة وترحيل جلسة الثالث من مارس إلى العاشر من الشهر نفسه

وزير الصحة: تدابير فورية لكيفية التعامل في حال مواجهة أي حالة “كورونا”

تجهيز أجنحة طبية مغلقة في المستشفيات تحسبا لأي طارئ

نواب: ديوان الخدمة المدنية يقف حجر عثرة أمام توظيف الكويتيين

ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وإنشاء جهاز لإدارة الأزمات

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على عدد من الرسائل الواردة، واطلع على رسالة من سمو الأمير يشكر فيها النواب على المباركة له بمناسبة مرور 14 عاما على تولي سموه سدة الحكم.

كما وافق على مناقشة تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية في جلسة 10 مارس المقبل.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإحالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف الديوان دراسة دواعي فرز العسكريين إلى لجنة الميزانيات لدراسته.

وفيما يلي تفاصيل أبرز ما ورد في جلسة أمس:

بند الرسائل

وافق مجلس الأمة على 5 رسائل واردة، كما اطلع المجلس على رسالة من سمو أمير البلاد يشكر فيها أعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم.

وأعرب نواب عن دعواتهم بأن يمن الله على سمو الأمير بالصحة والعافية وباركوا لسموه الذكرى الـ14 لتولي مقاليد الحكم.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في وفاة المواطن أحمد الظفيري النائب محمد الدلال يطلب فيها تمديد المدة المحددة لتقديم اللجنة تقريرها إلى المجلس حتى 30 /4 /2020.

كما وافق على رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها إحالة الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانوني «الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأسيس شركات مساهمة لمحطات الكهرباء وتحلية المياه» من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية على أن تقدم تقريرها بشأنهما خلال شهرين.

ووافق المجلس على رسالة من النائب علي الدقباسي يطلب فيها عرض تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لمناقشتهما في الجلسة المقبلة.

ووافق على رسالة مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة بالتحقيق بموضوع عدم التزام المؤسسات الحكومية بأولوية توظيف أولاد الكويتية ومساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالكويتيين بالمزايا الوظيفية على أن تقدم تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

ووافق المجلس أيضا على رسالة من النائب عمر الطبطبائي يطلب فيها تكليف مكتب المجلس بوضع الإمكانية المناسبة لعقد جلسات خاصة لإقرار الاقتراحات والمشاريع بقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس أو اللجان وذلك بالتنسيق مع لجنة الأولويات ورؤساء اللجان المتخصصة ووضع جدول لتلك الجلسات.

بند الأسئلة

استعرض المجلس عددا من الأسئلة النيابية بشأن التوظيف والصحة والخدمات خلال مناقشته بند الأسئلة، ضمن جدول أعمال الجلسة.

واعتبرت مداخلات نيابية خلال مناقشة هذا البند أن ديوان الخدمة المدنية يقف حجر عثرة أمام توظيف الكويتيين، وأن ردود بعض الوزراء على الأسئلة تفتقد الدقة.

طلبات المناقشة

قرر المجلس تأجيل طلب مناقشة القضية الفلسطينية أو ما يسمى بـ «صفقة القرن» إلى الجلسة التكميلية غدا.

فيروس “كورونا”

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب مقدم مجموعة من النواب بتخصيص ساعة لمناقشة انتشار فيروس كورونا في جمهورية الصين وازدياد حالات المرض والهلع في الكثير من دول العالم.

وأوضح وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في عرض قدمه عن جهود الوزارة لمواجهة المرض أن الفيروس يعتبر سلالة جديدة من فيروس كورونا التي تنتقل من الحيوانات.

ولفت إلى أنه في الوقت الحالي لا يوجد علاج لهذا الفيروس إلا عن طريق المضادات الحيوية، وأن نسبة الوفيات من الفيروس الحالي متدنية.

وأكد على اتخاذ وزارة الصحة لتدابير فورية وتم عقد اجتماعات وتوجيه المختصين بكيفية التعامل في حال مواجهة أي حالة من خلال الكاميرات الحرارية وجميع الاحتياطات الأخرى.

وأضاف أنه “تم تزويد الإدارة العامة للطيران ببطاقات المراقبة الصحية وتعبئتها من قبل المسافرين والقادمين في جميع الخطوط الجوية، واذا تم اكتشاف حالات سوف يتم عزلها وتم تجهيز جناح في المستشفيات لذلك”.

وتم أيضا توسيع وسائل الوقاية والحماية ووضع خط ساخن للرد على الاستفسارات بهذا الخصوص وتوعية الجميع.

وأشار الصباح إلى صدور توصيات من اجتماع لوزارات الصحة الخليجيين بمغادرة الدبلوماسيين وعوائلهم من المدن الموبوءة في الصين ومنع سفر مواطني دول مجلس التعاون للصين الا للضرورة القصوى.

ونوه عن تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين وتنظيم ورش عمل وحملات توعوية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والإعلام.

وطالب عدد من النواب خلال مناقشة استعدادات الحكومة لمواجهة مرض «كورونا» ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وإنشاء جهاز لإدارة الأزمات، وأكدوا ضرورة الاهتمام بتعقيم المستشفيات لمنع انتشار الفيروسات.

وزيرة الشؤون

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في جلسة المجلس العادية أمس رفع بند التصويت على طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري من جدول اعمال المجلس اثر قبول استقالتها.

وقال الرئيس الغانم في كلمة له أمس أثناء نظر المجلس في بند التصويت على طلب طرح الثقة بالوزيرة انه نظرا لصدور المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة الوزيرة اسيري فـ “لا محل لطلب طرح الثقة ويرفع من جدول الأعمال”.

وأضاف ان ذلك يأتي استنادا الى المادة «142» من اللائحة الداخلية لمجلس الامة التي تنص على ان “يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون البت في الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي”.

وتلى امين عام مجلس الامة علام الكندري المرسوم رقم 41 لسنة 2020 بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري والمرسوم رقم 42 لسنة 2020 بتعيين وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة إضافة الى عمله وزير الدولة لشؤون البلدية.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم اعلن الخميس الماضي صدور مرسوم بقبول استقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير أسيري ومرسوم آخر بتعيين المهندس وليد الجاسم وزيرا للشؤون الاجتماعية بالوكالة بالإضافة الى عمله وزير الدولة لشؤون البلدية.

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة 18 فبراير قائمة في موعدها بعد رفض طلب تقديمها، مشيرًا إلى ترحيل جلسة الثالث من مارس إلى العاشر من الشهر نفسه.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة “بالنسبة لمواعيد الجلسات، فكلامي كان واضحًا في الجلسة، ففي السابق كان هناك طلب لتقديم جلسة يوم 18 فبراير إلى يوم 11 من نفس الشهر”.

وأوضح الغانم أنه لم تتم الموافقة على هذا الطلب بسبب ظروف بعض النواب والحكومة، مضيفًا “أن جلسة يوم 18 فبراير ستبقى في موعدها، بما معناه أنه في شهر فبراير جلسة يومي 18 و19 قائمة وموجودة”.

وذكر أن” جلسة يوم 3 مارس هي التي تم تأجيلها إلى يوم 10 مارس وأن عدد الجلسات نفسه، ففي شهر فبراير لم يمس جدول الجلسات، إنما جلسة يوم 3 مارس هي التي تم تعديلها إلى يوم 10 مارس”.